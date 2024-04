「Harry Potter Cafe」のテイクアウトショップ「Harry Potter Cafe Window」が4月26日(金)よりオープンする。ボトルドリンクやスコーンがリニューアルされ、あらたにドーナツも登場する。テイクアウトのメニューを紹介する。「Harry Potter Cafe」は、2022年6月16日(火)より、港区 赤坂に位置する複合施設「赤坂Bizタワー」1階にオープン、世界中から愛されるハリー・ポッター魔法ワールドをイメージしたカフェ。このたび、赤坂Biz タワー周辺、「Harry Potter Cafe」の近くに「Harry Potter Cafe」のテイクアウト専門ショップのオープンが決定した。

メニューは、これまで店舗で提供されていたボトルドリンクとスコーンの内容をリニューアルして発売。そして新商品として、「Harry Potter Cafe Window」では4 寮をイメージしたドーナツが登場。シュガードーナツに各寮のデザインが施されたカラフルでフォトジェニックなデザインが魅力的なドーナツは、ギフトやちょっとした手土産にもおススメ。そして注目は、各単品での販売のほかに、セットメニューが充実しているところ。寮ごとのスコーンとドーナツがセットになっているほか、好きなドーナツ2個を選べるセットなども。またセットメニューには4寮をイメージしたBOXがついてくるところも嬉しいポイント。「ハリー・ポッター」の世界観が楽しめるテイクアウトメニューで、おうちにいながら外食気分を楽しもう。暖かくなってきたら外で楽しむのもいいかも。※画像はすべてイメージです。WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)