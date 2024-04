FAカップ準決勝、マンチェスター・ユナイテッドはコヴェントリー・シティを下して決勝に進出した。3点を先行したものの追いつかれ、延長戦でも決着がつかずに勝負はPK戦に。どうにかPKでコヴェントリーを退けた形だ。



延長戦では、ユナイテッドが肝を冷やすシーンもあった。もう延長戦も終わろうかというアディショナルタイム+1分、左サイドでボールを受けたハジ・ライトが抜け出し、ラストパスにニアに飛び込んだビクター・トープが合わせてゴールネットを揺らす。劇的な決勝点かと思われたが、ハジの位置がVARの検証によりオフサイドと判定されたため、ゴールは取り消されたのだった。





You’ll never convince me this was offside. Coventry robbed from staging the greatest comeback the FA Cup has ever seen. VAR needs punted. pic.twitter.com/h0XbB4LjbD