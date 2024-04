YOASOBIがアメリカ・カリフォルニア州にて開催された音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演とロサンゼルス、サンフランシスコでの単独ライブ『YOASOBI LIVE IN THE USA』を終えた。

(関連:【画像】YOASOBI&LE SSERAFIM、最強過ぎる記念写真)

Ayaseとikuraは、1週間にわたるアメリカ滞在中にそれぞれInstagramに多くの思い出を残している。『コーチェラ』の1週目では、「88rising Futures」のステージで新しい学校のリーダーズのほか、Awich、Number_iとステージを共にし、記念写真をアップしていた。2週目では、同日に出演していたLE SSERAFIMに遭遇。Ayaseは、YOASOBIとLE SSERAFIMの集合写真を上げている。

また、Ayaseとikuraが共にInstagramに公開しているのが、ベニスビーチでの写真。遠近法でikuraの頭の上にカモメが乗ったように見える微笑ましいショットがファンから好評だ。 サンフランシスコでの単独公演を終えて、Ayaseは「文句無しに最高だった」「もっとデカくなって帰ってくるぜ」とストーリーズに記している。

(文=リアルサウンド編集部)