4月13日に行われた日本トップレベルの陸上大会に、初出場で快走した熊本県関係選手がいます。

【写真を見る】初めてのケニア人選手 肥後銀行女子駅伝部 急ピッチで支援体制!

肥後銀行に加わったケニア出身のランナーです。熊本での生活に密着しました。

吉田明央アナウンサー「Welcome to 熊本」

肥後銀行 ダイアナ・チェロティッチ選手(18)「Thank you」

2011年の創部以降、初めて肥後銀行女子駅伝部に、アフリカ・ケニア出身の選手が加わりました。

ダイアナ・チェロティッチ選手です。

去年(2023年)12月。チームのエースランナーがケニアで合宿を行った際に練習パートナーを務めたことが縁で、肥後銀行所属が決まりました。

高校を卒業したばかりの18歳。ケニアでは20歳以下の代表選手と、実力は折り紙付きです。

コーチの掛け声「ダイアナ!アップアップ!」

来日2日後には、早速、日本国内のトップクラスが集うレースに出場し、力を残した状態で3位入賞。表彰台で笑顔を見せました。

チームメート達とハイタッチ「イェイ♪」

肥後銀行 小出優希コーチ「Very cool」(かっこよかったよ)

ダイアナ「Next time,I’m number1!」(次は “イチバン1番”)

え?肝心なことを知らなかったの!?

初めて外国籍選手が加わった肥後銀行。急ピッチで支援体制を整えます。

鍋田先生「お任せ(ボタン)なの?そうですそうですそうです。Good job」

この日は、外国人のサポートに長けた語学教師の鍋田(なべた)さゆりさんが、日本語や日本の生活様式を教えていきます。

鍋田先生「In kumamoto、you can also drink,this water too.You don’t have to buy all the time」(熊本の水道水は飲めることを説明)

と、ここで、ダイアナ選手が最も肝心なことを知らないことが発覚!

鍋田先生「Do you know “EKIDEN”?」(「駅伝」は知ってる?)

ダイアナ「I don’t know.EKIDEN??」(知らない。EKIDEN??)

日本の実業団が最も力を入れる「駅伝」。

その戦力として大きな期待がかかるダイアナ選手には、駅伝について、十分に理解してもらう必要があります。

もちろん、「日本語」としても覚えます。

鍋田先生「駅伝」

ダイアナ「EKIDEN」

鍋田先生「襷(タスキ)」

ダイアナ「TASUKI」

去年、逃した全日本実業団女子駅伝=クイーンズ駅伝の出場権を取り戻すため、ダイアナ選手が熊本で走り始めました!

チームメート「ここ、熊本」

ダイアナ「kumamoto」

チームメート「これは?」

ダイアナ「kumamon」