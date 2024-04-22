シンガーソングライター/ボカロP“syudou”、新曲「リヴァーサル」のMV公開
シンガーソングライター/ボカロP“syudou”が、新曲「リヴァーサル」のミュージックビデオを公開した。
「リヴァーサル」はTOKYO MX、MBS、BS日テレにて放送中のTVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』（アルファポリスにて原作小説、コミックスが刊行中、シリーズ累計発行部数350万部突破）の第2クールオープニングテーマに起用。同アニメ第一幕を担当した際から3年間の変化が描かれ、サウンド面でも疾走感のあるアッパーチューンとなっており、 syudouらしい剥き出しの表現が感じられる楽曲となっている。
楽曲はダウンロード、ストリーミングともに配信開始しており、現在「リヴァーサル」のMVイラストを使用した缶バッジが当たる、配信キャンペーンも実施中だ。
リリース情報
配信中 / syudou商店
https://syudou.lnk.to/Reversal
【syudou「リヴァーサル」リリース記念キャンペーン】
＜ダウンロードキャンペーン＞
・実施期間：4/15 0:00〜4/28 23:59
・対象楽曲：syudou「リヴァーサル」
・プレゼント内容：syudou「リヴァーサル」オリジナル壁紙（応募者全員）・「リヴァーサル」オリジナル缶バッジA×15名様（抽選）
＜Xシェアキャンペーン＞
・実施期間：4/15 0:00〜4/28 23:59
・対象楽曲：syudou「リヴァーサル」
・プレゼント内容：syudou「リヴァーサル」オリジナル缶バッジB×15名様（抽選）
■キャンペーン詳細：https://syudou.com/news/reversalcp/
ライブ・イベント情報
2024年6月23日（日）大阪：オリックス劇場
2024年6月29日（土）愛知：名古屋市公会堂
2024年7月7日（日）東京：TOKYO DOME CITY HALL
チケット料金：6,300円 (全席指定席)
関連リンク
◆syudou オフィシャルTwitter
◆syudou オフィシャルInstagram
◆syudou オフィシャルYouTubeチャンネル