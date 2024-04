講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年6月号は、4月9日から始まった東京ディズニーリゾートの春のスペシャルイベントを誌上レポート!

さらに、東京ディズニーランドのエンターテイメントで大活躍の「ドナルドダック」をモチーフにしたうちわと、「オレンジバード」の絵本(後編)が付録になっています☆

講談社「ディズニーファン」2024年6月号

価格:1,200円(税込)

発売日:2024年4月25日(木)

販売店舗:全国の書店、Amazon、楽天ブックス

講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年6月号では、4月9日から始まった東京ディズニーリゾートの春のスペシャルイベントを誌上レポート!

東京ディズニーシーの「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」や「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」のほか、東京ディズニーランドの”ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」の様子をお届け。

第2弾は「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 第2弾は「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 続きを見る

大好評の「中間淳太のキャストさんのことを知りたい!会いたい!」では、東京ディズニーシーのレストラン「マゼランズ」を訪れました。

さらにディズニー映画『アナと雪の女王』日本公開10周年を記念して、アニメーションや音楽、劇団四季ディズニーミュージカルなどの魅力も紹介。

「ディズニー・オン・アイス“Find Your Gift”」や「『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート」などのライブエンターテイメント情報、全国で楽しめるディズニーグッズ情報も満載です☆

『ミラベルと魔法だらけの家』が初登場!ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift” 『ミラベルと魔法だらけの家』が初登場!ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift” 続きを見る

美しい映像と生演奏で名作を体感!『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート 美しい映像と生演奏で名作を体感!『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート 続きを見る

スペシャル企画「ドナルドダック“推し”うちわ」

2024年6月号のスペシャル企画として、「ドナルドダック“推し”うちわ」を収録!

東京ディズニーランドのエンターテイメントで大活躍の「ドナルドダック」をモチーフにしたうちわ。

「ドナルドダック」の足跡の形になっています。

スペシャル付録 ブック・イン・ブック絵本「オレンジバード」(後編)

スペシャル付録には、5月号に続き、愛らしいキャラクター「オレンジバード」の絵本(後編)をお届け。

イラストを描いたディズニーのアーティスト、スコット・ティリーさんのインタビューも収録されています!

東京ディズニーリゾート特集

東京ディズニーリゾート特集では、2024年4月9日より開催中のスペシャルイベントを誌面で紹介。

ドナルドダックが主役の、”ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」や「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」のほか、東京ディズニーシーの「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」の様子が紹介されています。

東京ディズニーランド[「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」でドナルドを称えよう!]

”ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」のエンターテイメントやデコレーション、メニューなどを撮り下ろし写真とともに紹介!

エンターテイメントプログラム「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」の楽しみ方なども掲載されています。

クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」パレード クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」パレード 続きを見る

ドナルドが夢に描いた”ダックシティ”デザイン!東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」グッズ・お土産 ドナルドが夢に描いた”ダックシティ”デザイン!東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」グッズ・お土産 続きを見る

東京ディズニーランド[「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」開催中]

東京ディズニーランド/トゥモローランドにあるアトラクション「スペース・マウンテン」が 2027年に新しく生まれ変わります。

それにあわせ、2024年4月9日(火)からはスペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」を開催中。

この特集では「スペース・マウンテン」のライドをモチーフにしたフォトロケーションや、スペシャルメニューなどが紹介されています☆

最後の宇宙旅行は7月31日!東京ディズニーランド「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」まとめ 最後の宇宙旅行は7月31日!東京ディズニーランド「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」まとめ 続きを見る

2027年オープン!東京ディズニーランド「スペース・マウンテン」および周辺環境を一新 2027年オープン!東京ディズニーランド「スペース・マウンテン」および周辺環境を一新 続きを見る

東京ディズニーシー[感動の「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」誌上Report&新テーマポート注目のグッズ、メニュー大紹介!]

東京ディズニーシーで、2024年4月9日から開催されているスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」

6月30日まで楽しめる「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」の水上グリーティングやメニュー、6月6日のグランドオープンが待ちきれない「ファンタジースプリングス」の最新情報をお届け!

「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」に登場する「アナ」「エルサ」「ピーター・パン」「ウェンディ」「ラプンツェル」「フリン・ライダー」の写真も掲載されています。

“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」ショー “ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」ショー 続きを見る

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」まとめ 東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

”ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」や「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」などの誌面レポートや特集など、お楽しみが盛りだくさんの一冊。

講談社の「ディズニーファン」2024年6月号は、2024年4月25日(木)より全国の書店、Amazonなどにて発売です☆

© Disney

※2024年6月号は2024年4月11日の情報にもとづいています。掲載した情報は、予告なく内容が変更、中止になる場合があります

講談社は、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルドのクワッキー・ダックシティを誌面レポート!講談社「ディズニーファン」2024年6月号 appeared first on Dtimes.