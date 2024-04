こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。

4月15日(月)の放送は、〇×クイズ「自転車乗用時に着用するヘルメットは、野球のヘルメットでも良い!?『〇』か『×』か?」を出題しました。

自転車用ヘルメットには安全基準があります。交通事故データを見てみると、自転車事故で死亡した人の約半数は頭部に致命傷を負って亡くなっています。実は自転車に乗る際のヘルメットには厳しい安全基準があります。自転車用ヘルメットには、交通事故という大変大きな衝撃を受け止めるための分厚い緩衝材や、事故などでも脱げてしまわないための強度がある“顎紐(あごひも)”などが備わっており、野球のヘルメットのような他の物での代用はできません。

出典:警察庁交通局「令和5年における交通事故の発生状況について」

また、自転車乗用中に亡くなった方のヘルメット着用・非着用を比較してみると、ヘルメット着用者に比べ、ヘルメット非着用者の致死率は約1.9倍も高いことがわかります。自転車用ヘルメットを着用することによって、交通事故被害の軽減に努めましょう。一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合していることを示すマーク「SGマーク」や、自転車競技連盟および加盟団体の主管する自転車競技大会に使用が認められたヘルメットのマーク「JCFマーク」など安全基準をクリアしている安全認証マークがついている自転車用ヘルメットを選びましょう。

また、JA共済地域貢献活動Webサイト「ちいきのきずな」では、自転車乗用時のヘルメット着用がどれだけ大切か、実験映像を交えて分かりやすく紹介しています。ヘルメット選びのポイントなども公開中です。

「自転車乗るならヘルメット!〜かぶろう、大切な命を守るために〜」より

