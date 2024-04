にじさんじ・ぶいすぽっ！・ホロライブが「m HOLD’EM」でコラボ！ アバターなどがもらえるキャンペーン開催

【m VTuber Poker Festival】開催期間:4月29日~6月2日(第1弾)

サミーは、Android/iOS用ポーカー「m HOLD’EM(エムホールデム)」においてVTuberグループ「にじさんじ」、「ぶいすぽっ!」、「ホロライブ」とのコラボイベント「m VTuber Poker Festival」を開催する。第1弾は4月29日より6月2日まで。

本コラボではそれぞれ3つのグループに所属する24名のタレントとコラボしたアバターやエムホールデムオリジナルの描き起こし&フルボイスのスタンプが獲得できる。コラボトランプ&トロフィーが獲得できるイベントなども行なわれるほか、VTuberと対戦できる可能性があるポーカートーナメント「m VTuber Poker Tournament」も開催予定となっている。コラボは年間を通して開催予定で第1弾が4月29日よりスタートする。

コラボスケジュールについて(2024年4月~2024年8月)

にじさんじコラボ

・期間:4月29日~6月2日

・対象コラボタレント:アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、フレン・E・ルスタリオ、リゼ・ヘルエスタ

ぶいすぽっ!コラボ

・期間:6月10日~7月14日

・対象コラボタレント:一ノ瀬うるは、空澄セナ、英リサ、藍沢エマ

ホロライブコラボ

・期間:7月22日~8月25日

・対象コラボタレント:兎田ぺこら、鷹嶺ルイ、宝鐘マリン、雪花ラミィ

※9月以降の各グループとのコラボ期間やタレントに関しては9月頃発表予定となります。

にじさんじの人気タレントが「m HOLD’EM」に登場!

今回は「m HOLD’EM」に「にじさんじ」のタレント「アルス・アルマル」 、「アンジュ・カトリーナ」 、「フレン・E・ルスタリオ」、「リゼ・ヘルエスタ」が登場。

コラボ期間中はアバターやエムホールデムオリジナルの描き起こし&フルボイスのスタンプが獲得できる。さらに、コラボトランプ&トロフィーが獲得できるイベントが開催され今後も様々なコラボレーション企画が予定されている。

