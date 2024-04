タレントでモデルのpeco(ぺこ=28)が22日、インスタグラムを更新。初めてMLBの試合を観戦したことを報告、最新ショットを公開した。

pecoは「今日は人生ではじめて、MLBの試合を観に行ってきました!with @englead.jp @bilingirl_chika」と初めてのMLBの試合観戦を報告。ドジャー・スタジアムでドジャースのキャップを被り、息子リンクくんとのツーショットを披露した。

そして「すべてのスケールが大きくて、スポーツに疎いわたしやけどほんとうにたのしくて貴重な時間で、みんなでDodgersカラーになってわくわくどきどき観戦した今日は忘れられないだろうな I'll never forget the day when I watched the MLB game for the first time これだけの人をひとつにしてくぎ付けにする野球選手の方々、かっこよすぎる」と思いをつづった。

この投稿に「貴重な時間。きっとすてきな思い出になってずっーと記憶に残るはず」「ぺこちゃん大谷選手に会えるかな。リンク君も楽しそうッ」「大谷翔平のホームラン見れたのかな」「リンク君とおそろいコーデ、帽子も色違いでかわいいですね」などのコメントが寄せられている。