B1A4、デビュー13周年記念ファンコンサートを盛況裏に終了「一緒に過ごせて幸せ」

B1A4がファンへの愛情に満ちたデビュー13周年記念ファンコンサートを盛況裏に終了した。B1A4は20日午後7時、21日午後2時と6時の計3回にわたり、延世(ヨンセ)大学百周年記念館コンサートホールにて「B1A4 13th Anniversary Fan Concert<13ANA=DAY>」を開催した。今回のファンコンサートはB1A4のデビュー13周年を記念する場で、2021年11月に行われたオンラインファンミーティング「LIVE LOUNGE 'B1A4'」以来、約2年5ヶ月ぶりに開催された。計3回の公演が全席完売を記録し、注目を集めた。

8thミニアルバム「CONNECT」のタイトル曲「REWIND」と収録曲「時間が過ぎて向かい合った君」「映画のように」「what is LoVe?」で公演の幕を開けたB1A4は、「今日、BANA(B1A4のファン)たちを目と耳でしっかりと記憶するつもりです。BANAたちも今日の公演を目と耳でいっぱい楽しんでほしいです」と話し始めた。今回のファンコンサートでは、公演の他にもトークとVCRを通じてファンへの気持ちとメンバーたちの相性を披露するなど、多彩な構成でファンの胸をときめかせた。最初のコーナーではBIBIの「栗羊羹」、SHINeeのテミンの「Guilty」、LE SSERAFIMの「Easy」、ILLITの「Magnetic」、アニメ「推しの子」などのチャレンジでユニークな姿を披露し、ファンは歓呼した。会社員のコンセプトで構成された2番目のコーナーでは、メンバーたちのウィットに富んだアドリブと演技で面白さを与え、公演はさらに盛り上がった。また「Adore you」「IF…君さえいれば」「Nightmare」「OH MY GOD」「星影のうた」などでB1A4だけの感性あふれるステージを披露した。「PAUSE」「BABY GOOD NIGHT」のステージを終えた後、「みんなにとって幸せな日になってほしいです。デビュー13周年をBANAたちと一緒に過ごすことができて幸せです」と語り、メンバーのシヌゥが作ったファンソング「A DAY OF LOVE」を最後に披露した。その後、ファンの要請が殺到するとB1A4は「幸せになろう」「What's Happening?」「Beautiful Target」「君が僕の名前を呼ぶとき」などのアンコールステージを披露した。最後に「本当に久しぶりに、お互いに惚れる時間を過ごすことができて本当にありがたいです。これからも一生、素敵な思い出をたくさん作っていきましょう。ありがとう。愛しています」と感想を語った。B1A4はグループ活動だけでなく、ソロ活動など様々な分野で精力的に活動を続ける計画だ。