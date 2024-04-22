¡ÚU-23ÆüËÜÂåÉ½¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¾¡¤Æ¤Ð¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¥«¥¿¡¼¥ë¡Ä½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ò·ü¤±¤¿Æü´ÚÀï/vsU-23´Ú¹ñÂåÉ½¡ÚAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
22Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×BºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£U-23Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¡¢U-23UAEÂåÉ½Àï¤ÈÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£Ãæ2Æü¤Ç¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤ÆÎ×¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¾¡Íø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬´û¤Ë·èÄê¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤«¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2»î¹ç¤ÇÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ÎÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡£¼ó°ÌÄÌ²á¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ÁÀ¤¦¤Ï¾¡Íø¤Î¤ß¡¢90Ê¬¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤«
´û¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢½ç°Ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¡£1°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢2°Ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¥¿¡¼¥ë¤È½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¶ìÀï¤·¤¿Áê¼ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦Èà¤é¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ï¤º¡£´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñÀï¡¢UAEÀï¤È¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3ÀïÌÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤á¤ë¤Ï¤º¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·×»»ÄÌ¤ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
2Ç¯Á°¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢ÆüËÜ¤¬²÷¾¡¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëFW¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡£¤É¤¦ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬²¡¤µ¤¨¹þ¤à¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¤³¤Á¤é¤â1°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë
9Âç²ñÏ¢Â³9ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹´Ú¹ñ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2»î¹ç¤Ï¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º¤ÏºÇÄã¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£2Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥ó¥Û¥ó´ÆÆÄ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î´Ú¹ñ¤Ï¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Ë¡£¼ç¼´CB¤ÎDF¥½¡¦¥ß¥ç¥ó¥¬¥ó¤¬Éé½ý¡¢DF¥Ô¥ç¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥¹¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤ÇÉÔºß¤Ë¡£ËÜ¿¦CB¤ÏDF¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êFW¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬º£Âç²ñ3¥´¡¼¥ë¡£´Ú¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÀÅÀ¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆüËÜÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤Ìµ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤ÎÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜÀï¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸·¤·¤¤Ãæ¤ÇÆüËÜÁê¼ê¤Ë²¿¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢¡Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó
DF:È¾ÅÄÎ¦¡¢ÎëÌÚ³¤²»¡¢¹â°æ¹¬Âç¡¢ÆâÌîµ®»Ë
MF:»³ËÜÍý¿Î¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸
FW:Æ£ÈøæÆÂÀ¡¢ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡¢Ê¿²ÏÍª
´ÆÆÄ:Âç´ä¹ä
º£Âç²ñ3»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÀï¡£ºÆ¤ÓÃæ2Æü¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2»î¹çÌÜ¤ÎUAEÀï¤Ç¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤á¤½¤¦¤À¡£
GK¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Î¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«)¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼é¸î¿À¤Ë¤³¤³¤âÇ¤¤»¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÏCB¤Ë¹â°æ¹¬Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)¤ÈÎëÌÚ³¤²»(¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¹â°æ¤ÏUAEÀï¤ÇµÙ¤ó¤À¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬1ÀïÌÜ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤À¤±¡£¤³¤Á¤é¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¡£
±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï´Øº¬Âçµ±(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)¤¬½Ð¿§¤Î½ÐÍè¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢È¾ÅÄÎ¦(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)¤¬¤Ä¤¤¤ËÉü³è¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ßÄ²±ê¤â²óÉü¤·¤Æ°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º¸¤ÏUAEÀï¤òµÙ¤ó¤ÀÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ)¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
ÃæÈ×¤Î3Ëç¤ÏÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬ÀèÈ¯¤ËÌá¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÌÚ¶êÀ¸(FCÅìµþ)¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)¤Î3Ëç¤¬ÊÂ¤Ö¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
3¥È¥Ã¥×¤Ïº¸¤ÏÊ¿²ÏÍª(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)¡¢±¦¤ÏÆ£ÈøæÆÂÀ(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)¤È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¶¦¤ËÀï¤¦2¿Í¤¬Æþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£1¥È¥Ã¥×¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ªÈ×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÌî¹ÒÂÀÏº(ÃÞÇÈÂç³Ø)¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â½à¡¹·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤ëÆüËÜ¡£½ç°Ì¤ò°ÕÃÏ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦U-23´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ï22Æü¤Î22»þ00Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÈDAZN¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¾¡Íø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬´û¤Ë·èÄê¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤«¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ÁÀ¤¦¤Ï¾¡Íø¤Î¤ß¡¢90Ê¬¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤«
´û¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢½ç°Ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¡£1°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢2°Ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¥¿¡¼¥ë¤È½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¶ìÀï¤·¤¿Áê¼ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦Èà¤é¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ï¤º¡£´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñÀï¡¢UAEÀï¤È¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3ÀïÌÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤á¤ë¤Ï¤º¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·×»»ÄÌ¤ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
2Ç¯Á°¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢ÆüËÜ¤¬²÷¾¡¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëFW¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡£¤É¤¦ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬²¡¤µ¤¨¹þ¤à¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¤³¤Á¤é¤â1°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë
9Âç²ñÏ¢Â³9ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹´Ú¹ñ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2»î¹ç¤Ï¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º¤ÏºÇÄã¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£2Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥ó¥Û¥ó´ÆÆÄ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î´Ú¹ñ¤Ï¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Ë¡£¼ç¼´CB¤ÎDF¥½¡¦¥ß¥ç¥ó¥¬¥ó¤¬Éé½ý¡¢DF¥Ô¥ç¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥¹¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤ÇÉÔºß¤Ë¡£ËÜ¿¦CB¤ÏDF¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êFW¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬º£Âç²ñ3¥´¡¼¥ë¡£´Ú¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÀÅÀ¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆüËÜÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤Ìµ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤ÎÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜÀï¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸·¤·¤¤Ãæ¤ÇÆüËÜÁê¼ê¤Ë²¿¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢¡Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó
DF:È¾ÅÄÎ¦¡¢ÎëÌÚ³¤²»¡¢¹â°æ¹¬Âç¡¢ÆâÌîµ®»Ë
MF:»³ËÜÍý¿Î¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸
FW:Æ£ÈøæÆÂÀ¡¢ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡¢Ê¿²ÏÍª
´ÆÆÄ:Âç´ä¹ä
º£Âç²ñ3»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÀï¡£ºÆ¤ÓÃæ2Æü¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2»î¹çÌÜ¤ÎUAEÀï¤Ç¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤á¤½¤¦¤À¡£
GK¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Î¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«)¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼é¸î¿À¤Ë¤³¤³¤âÇ¤¤»¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÏCB¤Ë¹â°æ¹¬Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)¤ÈÎëÌÚ³¤²»(¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¹â°æ¤ÏUAEÀï¤ÇµÙ¤ó¤À¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬1ÀïÌÜ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤À¤±¡£¤³¤Á¤é¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¡£
±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï´Øº¬Âçµ±(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)¤¬½Ð¿§¤Î½ÐÍè¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢È¾ÅÄÎ¦(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)¤¬¤Ä¤¤¤ËÉü³è¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ßÄ²±ê¤â²óÉü¤·¤Æ°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º¸¤ÏUAEÀï¤òµÙ¤ó¤ÀÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ)¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
ÃæÈ×¤Î3Ëç¤ÏÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬ÀèÈ¯¤ËÌá¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÌÚ¶êÀ¸(FCÅìµþ)¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)¤Î3Ëç¤¬ÊÂ¤Ö¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
3¥È¥Ã¥×¤Ïº¸¤ÏÊ¿²ÏÍª(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)¡¢±¦¤ÏÆ£ÈøæÆÂÀ(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)¤È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¶¦¤ËÀï¤¦2¿Í¤¬Æþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£1¥È¥Ã¥×¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ªÈ×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÌî¹ÒÂÀÏº(ÃÞÇÈÂç³Ø)¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â½à¡¹·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤ëÆüËÜ¡£½ç°Ì¤ò°ÕÃÏ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦U-23´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ï22Æü¤Î22»þ00Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÈDAZN¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£