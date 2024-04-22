¥Õ¥¡¡¼¥àºÆÄ´À°¤ÎÀ¾Éð¡¦·ª»³¹ª¡¢¿·³ã¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡¡23Æü¤«¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó3Ï¢Àï¤ËÂÓÆ±¤Ø
¡¡À¾Éð¤Ï22Æü¡¢23Æü¤«¤é¿·³ã»Ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¤Ç¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀï¤¦¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó3Ï¢Àï¤Î»²²ÃÍ½Äê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡À¾Éð°ì¶Ú23Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ïº£µ¨¤â³«Ëë1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢8»î¹ç¤Ç»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤äÂåÂÇ¤È¤·¤Æ26ÂÇÀÊ¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨1³ä5Ê¬¡¢ÂÇÅÀ1¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢21Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï°ú¤Â³¤µ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê1·³¤Ç¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇÀÊ¤â¤Ê¤¤¡£°ìÅÙÂÇÀÊ¤òÂ¿¤¯Î©¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼ÂÀïµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ª»³¤ÏÆ±Æü¤ËÂ³¤22Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·³ã¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£