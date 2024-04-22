米Rock & Roll Hall Of Fameは4月21日、2024年度にロックの殿堂入りするアーティストたちを発表した。

今年はパフォーマー部門で、メアリー・J.ブライジ、シェール、デイヴ・マシューズ・バンド、フォリナー、ピーター・フランプトン、クール＆ザ・ギャング、オジー・オズボーン、ア・トライブ・コールド・クエストの8アクトが殿堂入りする。

オジーは、ブラック・サバス（2006年）に次ぐ2度目の殿堂入りとなる。今年は、彼らほか、マライア・キャリー、エリックB＆ラキム、ジェーンズ・アディクション、レニー・クラヴィッツ、オアシス、シネイド・オコナー、シャーデーが候補に挙がっていた。

また、ミュージカル・エクセレンス・アワードは、ジミー・バフェット、MC5、ディオンヌ・ワーウィック、ノーマン・ホイットフィールドが受賞し、アレクシス・コーナー、ジョン・メイオール、ビッグ・ママ・ソーントンへミュージカル・インフルエンス・アワードが、Suzanne de Passeへアーメット・アーティガン・アワードが贈られる。

式典は10月19日にオハイオ州クリーヴランドで開かれる。

Ako Suzuki