米Rock & Roll Hall Of Fameは4月21日、2024年度にロックの殿堂入りするアーティストたちを発表した。今年はパフォーマー部門で、メアリー・J.ブライジ、シェール、デイヴ・マシューズ・バンド、フォリナー、ピーター・フランプトン、クール&ザ・ギャング、オジー・オズボーン、ア・トライブ・コールド・クエストの8アクトが殿堂入りする。オジーは、ブラック・サバス(2006年)に次ぐ2度目の殿堂入りとなる。今年は、彼らほか、マライア・キャリー、エリックB&ラキム、ジェーンズ・アディクション、レニー・クラヴィッツ、オアシス、シネイド・オコナー、シャーデーが候補に挙がっていた。

