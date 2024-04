X JAPANのYOSHIKIが22日までにインスタグラムを更新。

先日のドジャー・スタジアムでのアメリカ国歌演奏の動画を添え、大谷翔平選手(29)のメジャー通算176号本塁打を祝福した。

YOSHIKIは「I played the National Anthem at Dodger Stadium. Please watch,and today congrats on176th Shohei Ohtani san!」「ドジャースタジアムで国歌を弾きました。見てみてね。そして本日、大谷選手176号おめでとうございます!Yoshiki」と英語と日本語でつづり、16日(日本時間17日)、ドジャースタジアムで行われたドジャース−ナショナルズの試合前のアメリカ国歌のピアノ生演奏の動画を公開。21日(日本時間22日)にドジャースタジアムで行われたドジャース−メッツでドジャース大谷選手が松井秀喜氏を抜き日本人新記録のメジャー通算176号本塁打を放ったことを受け、祝福した。

この投稿に「本当にすごい事ですよね」「アメリカ国歌なのに、日本を感じる。とっても和。YOSHIKIさんの君が代も聞きたくなりました」「すごいなぁ。大谷さんと同じく日本の誇り、自慢です」などの声が寄せられている。