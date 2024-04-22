ホビー通販「あみあみ」にて、「PLAMATEA 楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック プラモデル」の予約が受付中だ。

ホビー通販「あみあみ」にて、「PLAMATEA 楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック プラモデル」(7,200円 税込)の予約が受付中だ。

劇場アニメ「楽園追放 -Expelled from Paradise-」より、主人公「アンジェラ・バルザック」がPLAMATEAでプラモデル化！

・全高約145mm。各関節可動。

・各種交換用手首が付属。仁義のポーズも再現可能。

・表情パーツは塗装済みの「笑顔」に加え、デカールにより好みの目線を選択できる「笑顔」「への字顔」×2が付属。

・「笑顔」「険しい目線」「体調不良」を再現できる水転写アイデカールが付属。

・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。

・可動支柱付き台座付属。

【ディスプレイイメージ】

商品の発売は2024年12月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

あみあみで予約する

【商品情報】

■PLAMATEA 楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック プラモデル[グッドスマイルカンパニー]

価格：7,200円（税込）

サイズ：全高：約145mm(ノンスケール)

JANコード：4580590192997

発売日：2024年12月未定

ブランド名：グッドスマイルカンパニー

原作名：楽園追放 Expelled from Paradise

キャラ名：アンジェラ バルザック

原型制作：宮下憲一





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ

>> 劇場アニメ「楽園追放 -Expelled from Paradise-」より、ディーバ保安局所属アンジェラ・バルザック三等官、PLAMATEAで登場！ の元記事はこちら