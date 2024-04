元Stray Kids キム・ウジン、タイトル曲「I Like The Way」MV公開…堂々とした姿に注目

元Stray Kidsのキム・ウジンが、堂々とした抱負を見せた。SMエンターテインメントの音楽パブリッシング子会社であるKREATION MUSIC RIGHTS(以下、KMR)は本日(22日)、プロデュースレーベルであるKustomadeとキム・ウジンの公式YouTubeおよび各種SNSを通じて、3rdミニアルバムと同名のタイトル曲「I Like The Way」のミュージックビデオを公開した。

映像は、顔のない人物と向き合っているキム・ウジンの姿から始まる。続いてキム・ウジンを取り囲むマネキンが登場し、彼の写真を撮影する。その後、マネキンを避けて走っていた彼は、やがて謎の扉にたどり着き、銃に撃たれストーリーが終わる。さらに、彼は、車の上でベースを演奏する姿や、ダンサーと息の合ったパフォーマンスを披露し、自分を抑圧していたすべてのものから解放され、自分だけの道を歩くという抱負を表現した。「I Like The Way」は、グルーヴィーなベースライン、ファンキーなギターサウンドに彼の魅力的なボーカルが加わったポップダンス曲だ。彼は作詞に参加し、主体的なメッセージを伝えた。3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、彼がKustomadeでリリースする初のアルバムだ。ポップ、R&B、アフロビート、バラードなど様々なジャンルの中に彼の幅広い音楽を込め、さらに進化したソロアーティストとしての一面をアピールした。