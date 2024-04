“日本でも注目”新人歌手ギュビン、音楽フェス「S20 TAIWAN」出演が決定…海外進出に期待

デビュー曲「Really Like You」で大きな反響を呼んでいる新人歌手のギュビンが、海外に進出する。所属事務所のLIVEWORKS COMPANYは、ギュビンが7月13日〜14日(現地時間)の2日間にわたって行われる世界最大規模のウォーターミュージックフェスティバルの1つで、台湾最大のフェスティバルである「S20 TAIWAN」に参加すると明らかにした。「S20 TAIWAN」は、世界中から観客が訪れるほど人気のある最高のフェスティバルの1つで、ソンクラーン祭りの文化とEDM音楽祭を組み合わせたのが特徴だ。ギュビンが参加を確定した今年のフェスティバルには、ワールドクラスのDJアラン・ウォーカーがヘッドライナーとして名を連ねた。

特に、今年1月に発売したギュビンの正式デビュー曲「Really Like You」が、台湾のMZ世代から人気を博し、Spotifyの台湾チャートで優れた成績を収めている。さらに、台湾をはじめ韓国、日本を含むアジア全域に人気が広がっている。「S20 TAIWAN」の関係者は、「今年はK-POPでセンセーションを巻き起こしているギュビンを、『S20 TAIWAN』のマネーバニーステージのラインナップに加えることができてとても嬉しい。彼女は素晴らしいボーカル、ダンスだけでなく、ステージ上で人々を磁石のように引き寄せる魅力を持っている」と期待を示した。また、彼女の正式デビュー曲「Really Like You」は現在、世界最大の音源プラットフォームSpotifyの月間リスナー数100万人を突破し、Apple Music、YouTube Music、日本のLINE MUSICなど、全世界の音楽配信プラットフォームでK-POPファンの支持を得ている。それだけでなく最近、Billboard JAPANの「Heatseekers Songs」チャートで、「Really Like You」が1位を獲得して人気を伸ばしているだけに、今回の初の海外進出はギュビンの世界的な人気をさらに加速させるものと期待される。また、ギュビンはバンドNELLのボーカル、キム・ジョンワンとのコラボ曲「SPECIAL」の発売に先立ち、スペシャルプロローグを連日公開し、リスナーたちの関心を集めている。ギュビンとキム・ジョンワンのコラボ曲「SPECIAL」は、25日にリリースされる予定だ。