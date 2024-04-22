【天皇賞(春)想定騎手】ドゥレッツァは戸崎圭太騎手、テーオーロイヤルは菱田裕二騎手
4月28日に京都競馬場で行われる、第169回天皇賞(春)(4歳上・GI・芝3200m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。
昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ(牡4、美浦・尾関知人厩舎)は戸崎圭太騎手、前哨戦の阪神大賞典を圧勝したテーオーロイヤル(牡6、栗東・岡田稲男厩舎)は菱田裕二騎手。
※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。
ウインエアフォルク ○○
ゴールドプリンセス 松山弘平
サヴォーナ 池添謙一
サリエラ 武豊
シュヴァリエローズ ○○
シルヴァーソニック M.デムーロ
スカーフェイス 松若風馬
スマートファントム 岩田望来
タスティエーラ J.モレイラ
チャックネイト 鮫島克駿
テーオーロイヤル 菱田裕二
ディープボンド 幸英明
ドゥレッツァ 戸崎圭太
ハピ 浜中俊
ヒンドゥタイムズ 団野大成
ブローザホーン 菅原明良
プリュムドール 和田竜二
マテンロウレオ 横山典弘
メイショウブレゲ 酒井学
メロディーレーン ○○
ワープスピード 三浦皇成