4月28日に京都競馬場で行われる、第169回天皇賞(春)(4歳上・GI・芝3200m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ(牡4、美浦・尾関知人厩舎)は戸崎圭太騎手、前哨戦の阪神大賞典を圧勝したテーオーロイヤル(牡6、栗東・岡田稲男厩舎)は菱田裕二騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定

※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

ウインエアフォルク ○○

ゴールドプリンセス 松山弘平

サヴォーナ 池添謙一

サリエラ 武豊

シュヴァリエローズ ○○

シルヴァーソニック M.デムーロ

スカーフェイス 松若風馬

スマートファントム 岩田望来

タスティエーラ J.モレイラ

チャックネイト 鮫島克駿

テーオーロイヤル 菱田裕二

ディープボンド 幸英明

ドゥレッツァ 戸崎圭太

ハピ 浜中俊

ヒンドゥタイムズ 団野大成

ブローザホーン 菅原明良

プリュムドール 和田竜二

マテンロウレオ 横山典弘

メイショウブレゲ 酒井学

メロディーレーン ○○

ワープスピード 三浦皇成