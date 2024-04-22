菊花賞馬ドゥレッツァは戸崎圭太騎手(c)netkeiba

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　4月28日に京都競馬場で行われる、第169回天皇賞(春)(4歳上・GI・芝3200m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

　昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ(牡4、美浦・尾関知人厩舎)は戸崎圭太騎手、前哨戦の阪神大賞典を圧勝したテーオーロイヤル(牡6、栗東・岡田稲男厩舎)は菱田裕二騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

ウインエアフォルク　○○
ゴールドプリンセス　松山弘平
サヴォーナ　池添謙一
サリエラ　武豊
シュヴァリエローズ　○○
シルヴァーソニック　M.デムーロ
スカーフェイス　松若風馬
スマートファントム　岩田望来
タスティエーラ　J.モレイラ
チャックネイト　鮫島克駿
テーオーロイヤル　菱田裕二
ディープボンド　幸英明
ドゥレッツァ　戸崎圭太
ハピ　浜中俊
ヒンドゥタイムズ　団野大成
ブローザホーン　菅原明良
プリュムドール　和田竜二
マテンロウレオ　横山典弘
メイショウブレゲ　酒井学
メロディーレーン　○○
ワープスピード　三浦皇成