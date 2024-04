東方神起、アジアツアーが閉幕…インドネシア公演で華やかなフィナーレを飾る

東方神起がジャカルタ単独コンサートを最後に、アジアツアーを成功裏に終えた。東方神起は4月20日(現地時間)、ジャカルタのインドネシアコンベンション展示場(ICE BSD)にて「2024 TVXQ! ASIA TOUR [20&2] IN JAKARTA」を開催し、グローバルファンの熱い呼応の中でアジアツアーのフィナーレを飾った。これに先立って、彼らは昨年12月、デビュー20周年を記念して開催されたソウル単独コンサートを皮切りに、1月に香港、2月にバンコクと台北、3月にマカオでアジアツアーを行い、長い間、東方神起を待っていた現地のファンと会い、変わらぬグローバル人気を証明した。

特に、彼らは今回のアジアツアーで、9thフルアルバム「20&2」のステージだけでなく、東方神起の名曲である「Hug」「Rising Sun」「呪文(MIROTIC)」「Love In The Ice」「Keep Your Head Down」など、完璧なパフォーマンスを披露し、再び“K-POP界のレジェンド”らしい風格を見せた。メンバーたちは華やかなパフォーマンスと歌を、ファンたちは彼らのステージを存分に楽しみながら幸せそうな表情をみせた。観客は彼らの情熱的なステージに、熱い歓声を送ることはもちろん、様々なスローガンイベントを行い、彼らに忘れられない瞬間をプレゼントした。最後に、東方神起はファンへの真心を込めた「Always With You」「I Wish...」のステージに続き、「Catch Me」で最強のエネルギーを放ち、公演会場を最後まで熱く盛り上げ、アジアツアーの幕を閉じた。東方神起のユンホとチャンミンは2024年も、ドラマ、ミュージカル、バラエティ番組など、様々な分野で精力的な活動を続けていく予定だ。