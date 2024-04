グルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」に、『トリュフアイオリバーガー』など3種類の期間限定メニューが登場!

バーガーに使用している「特製トリュフアイオリソース」は贅沢なトリュフの香りにガーリックのパンチを感じる贅沢な味わいに。

トリュフアイオリバーガー、トリュフアイオリエッグバーガー、トリュフアイオリポテトの3つのメニューを紹介していきます。

クア・アイナ『トリュフアイオリバーガー』

販売期間:2024年4月24日(水)〜2024年7月上旬 ※終了時期は変更になる場合があります

販売店舗:日本国内のクア・アイナ全店

ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」に、『トリュフアイオリバーガー』など3種類の期間限定メニューが登場!

今回使用する香り高い「特製トリュフアイオリソース」は、イタリア産のサマートリュフにマッシュルームを加えたソースをベースに、フランス産トリュフオイルとトリュフ塩を加え、何層にも重ねたトリュフの香りが特徴。

仕上げにアイオリソース(ガーリックマヨ)で味にインパクトをつけています。

この特製ソースを使用した『トリュフアイオリバーガー』は、一口食べるたびに100%ビーフパティから滴り落ちる肉汁と口の中で広がる、ソースのトリュフの香り、バンズ、トマト、チーズなどの様々な食感や味わいで、食べ応え抜群のやみつきになる一品!

揚げたてのフレンチフライに特製トリュフアイオリソースをディップして食べる、『トリュフアイオリポテト』も登場し、特製ソースを余すことなく楽しむことができます。

トリュフアイオリバーガー

価格:単品1,490円(税込)

香り高い「特製トリュフアイオリソース」をつかったハンバーガー。

アクセントとしてバルサミコソースを使用し、滴り落ちる肉汁との相性は抜群です。

一口食べるたびに様々な食感や味わいが広がり、贅沢ながらも食べ応えのあるやみつきになる一品です。

トリュフアイオリエッグバーガー

価格:単品1,640円(税込)

『トリュフアイオリバーガー』にフライドエッグをのせたハンバーガー。

「特製トリュフアイオリソース」にとろける卵黄の味わいがプラスされ、さらにリッチな味わいになっています。

トリュフアイオリポテト

価格:単品500円(税込)

『トリュフアイオリバーガー』に使用する特製ソースを添えたフレンチフライ。

揚げたてサクサクのフレンチフライにディップしながらいただきます。

トリュフの香りとガーリックの風味はビールとも好相性です。

トリュフの香りとガーリックの風味が相性抜群!

クア・アイナ『トリュフアイオリバーガー』シリーズの紹介でした。

※価格はすべて税込です

※価格・内容は予告なく変更する場合がございます

