テイクアウト専門「ハリー・ポッター カフェ ウィンドウ」赤坂に、“4寮”シュガードーナツやスコーン

「ハリー・ポッター 魔法ワールド」をイメージした「ハリー・ポッター カフェ(Harry Potter Cafe)」のテイクアウトショップ「ハリー・ポッター カフェ ウィンドウ(Harry Potter Cafe Window)」が、2024年4月26日(金)に東京・赤坂にオープンする。

「ハリー・ポッター カフェ」テイクアウト専門店が赤坂に

赤坂Bizタワーの「ハリー・ポッター カフェ」周辺に、新たにテイクアウト専門店として「ハリー・ポッター カフェ ウィンドウ」がオープン。自宅でも「ハリー・ポッター」の世界観を楽しめる、スイーツやドリンクを販売する。

ホグワーツ魔法魔術学校“4寮”ドーナツ

注目は、新商品のドーナツ。ホグワーツ魔法魔術学校の4寮をイメージしたデザインをあしらった、カラフルなシュガードーナツだ。トップには、寮の紋章をプリントしたホワイトチョコレートが装飾されている。

寮ごとに味が異なるスコーン&ボトル入りドリンク

また、「ハリー・ポッター カフェ」店舗で提供していたスコーンやドリンクを、内容をリニューアルして販売。それぞれ寮ごとに4種類の味わいを用意している。クリームチーズを練り込んだスコーンは、グリフィンドールがストロベリー、スリザリンがキウイフルーツ、ハッフルパフがオレンジ、レイブンクローがブルーベリーフレーバーとなっている。

4寮のデザインをあしらったボトル入りドリンクには、ナタデココとソーダをイン。それぞれ、グリフィンドールはストロベリー、スリザリンはキウイフルーツ、ハッフルパフはパッションフルーツとパイナップル、レイブンクローはレモンとグレープフルーツの果実入りだ。

テイクアウトボックス入りセット販売も

スコーンやドーナツは、単品で楽しむのはもちろんセット購入するのもおすすめ。それぞれの寮ごとにスコーンとドーナツを組み合わせたボックス入りセットをはじめ、テイクアウトボックスのデザインを選べるドーナツの2個セット・4寮セット、スコーンの4寮セットが販売される。

【詳細】

テイクアウトショップ「ハリー・ポッター カフェ ウィンドウ」

オープン日:2024年4月26日(金)

営業時間:11:00〜21:00 ※ラストオーダー20:30

住所:東京都港区赤坂5-3-1 1階(区画 113-3)

TEL:03-6230-9933



■テイクアウトボトルドリンク 各1,980円

・テイクアウトボトルドリンク グリフィンドール(ストロベリー)

・テイクアウトボトルドリンク スリザリン(キウイフルーツ)

・テイクアウトボトルドリンク ハッフルパフ(パッションフルーツ、パイナップル)

・テイクアウトボトルドリンク レイブンクロー(レモン、グレープフルーツ)

■スコーン 各790円

・スコーン グリフィンドール

・スコーン スリザリン

・スコーン ハッフルパフ

・スコーン レイブンクロー

■ドーナツ 各790円

・ドーナツ グリフィンドール

・ドーナツ スリザリン

・ドーナツ ハッフルパフ

・ドーナツ レイブンクロー

■セットメニュー(ドーナツ+スコーン各寮1種ずつ、箱付き) 各1,580円

種類:グリフィンドール セット、スリザリン セット、ハッフルパフ セット、レイブンクロー セット

■ドーナツ2個セット 1,580円 ※ボックス選択可能

■ドーナツ4寮セット 3,160円 ※ボックス選択可能

■スコーン4寮セット 3,160円 ※ボックス選択可能



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

