ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」にて、入場無料のイベント「レトロ・サピエンス PART2」が2024年7月7日(日)までの期間限定で開催中だ。イベントでは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの限定&関連商品が販売されている。

本日4月22日より、イベント会場で先行販売していた限定アイテムがオンライン販売開始。あなたの部屋を『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で彩ろう。

限定アイテム1:【ホットトイズ・ライトボックス】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』タイムサーキット ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに登場するタイムサーキット型デザインの、空間を彩るライトボックス。

表示された時間も映画のワンシーンを忠実に再現。デスクや棚などに手軽にディスプレイできるサイズとなっている。

定価:8,000円(税込) サイズ:高さ約17cm × 幅約28cm × 奥行き約9cm 限定アイテム②:【ホットトイズ・ノベルティー】レプリカ・プラッシュ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ホバーボード ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』登場するホバーボードを、ぬいぐるみ風に立体化。ふかふかとした質感で、クッションとしても活用できる。

販売価格:5,800円(税込) サイズ:全長約74cm 限定アイテム③【ホットトイズ・ノベルティー】クッション『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ナンバープレート/ロゴ ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するデロリアンのナンバープレートと、映画のロゴをクッション化。

販売価格:各2,500円(税込) サイズ:各全長約40cm 「レトロ・サピエンス PART2」開催概要

期間 2024年4月20日(土)~7月7日(日) 時間 11:00~19:00(最終入店時間18:30) 開催場所 ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-16 いちご神宮前ビル 1F 入場料 無料