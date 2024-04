29日開催の『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)の試合順が22日に発表され、メインの第10試合は王者・鈴木千裕と挑戦者・金原正徳のフェザー級タイトルマッチ、セミの第9試合は牛久絢太郎vs.太田忍に決定した。なお、今月11日に発表された「ベアナックル」ルールの篠塚辰樹の対戦相手は、この日も「X」のまま。榊原信行CEOは自身のSNSで「辰樹のBKFCルールでの試合の対戦相手は、沢山候補が出ていますが、まだ絞り切れていません。今、BKFC側とも最終調整中です。いずれにしても辰樹と素手で思いっ切り殴り合える本物を用意します」と呼びかけた。

また、第1試合の高木凌vs.西谷大成と第2試合の山本空良vs.イルホム・ノジモフの試合が、RIZIN公式YouTubeで無料配信することも発表された。●『Yogibo presents RIZIN.46』・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 ライト級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン(休憩)・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)60キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成