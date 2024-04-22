【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ファイナル・ガオガイガー 金色の最終最後の勇者王】8月 発送予定価格：29,800円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ファイナル・ガオガイガー 金色の最終最後の勇者王」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月22日13時より予約受付を開始した。発送は8月を予定し、価格は29,800円。

本商品は「SMP UNION @Wonder Festival 2024[Summer]」の出展を記念した「SMPファイナル・ガオガイガー」の特別カラー商品。小説「覇界王～ガオガイガー対ベターマン～」に登場、「スーパーロボット大戦30」にて初映像化された「ファイナル・ガオガイガー」を金色の特別カラーで立体化。

「ゴルディオンフィンガー」発動時を表現し、5階調ものゴールド成形色、まばゆいゴールド彩色、ラメクリア成形色を用いた本体スタンド等によって「最終最後の勇者王」を再現している。

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