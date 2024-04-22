ËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤ÎÀ¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡¢¥Á¡¼¥àÄãÌÂÃ¦½Ð¤ØÀÀ¤¦¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡×
¡¡23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÀ¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ØÍ¿»Íµå¤Î¸º¾¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î11¾¡¤ò¼ý¤á¤¿ºòµ¨¤Ï1»î¹ç4»Íµå¤¬ºÇÂ¿¡£º£µ¨¤â3»î¹çÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨0¡¦98¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½éÅÐÈÄ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï5²ó⅔¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î5»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢120µå¤òÍ×¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤â5»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢6²ó98µå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£22Æü¤ËÆ±¥É¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤²¤Æ¤âÁê¼ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤ÎÅêµå¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤¬12µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î2³ä1Ê¬4ÎÒ¤ÈÂÇÀþ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢2Ï¢ÇÔÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤òËº¤ì¤º¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë