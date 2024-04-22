サイコム、ASRock「DeskMeet」採用Ryzen 8000G搭載コンパクトPC発売
サイコムは4月19日、AMD Ryzen 8000Gシリーズを標準搭載したMini-ITX規格の省スペース型デスクトップPCの新製品「Radiant SDM3300X600A」を発売した。構成をカスタマイズして購入できるBTOに対応しており、標準仕様での価格は143,390円から。
サイコム、ASRock「DeskMeet」採用Ryzen 8000G搭載コンパクトPC発売
ASRockの小型PCシステム「DeskMeet」を採用したことで、一般的なデスクトップPCよりもコンパクトな点が特徴のデスクトップPC。オプションにはディスクリートグラフィックスもラインナップしており、プロセッサも大規模な内蔵グラフィックスを備えたRyzen 800G以外にも、Ryzen 7000シリーズを組み合わせることも可能だ。
○Radiant SDM3300X600A
Radiant SDM3300X600A
CPU クーラー:NH-L9a-AM5(空冷/CPU ファン/高性能 CPU グリス NT-H1 付属)
マザーボード:AMD X600 チップセット搭載マザーボード
メモリ:16GB(8GB×2 枚)DDR5-4800(メジャーチップ・JEDEC 準拠品/Dual Channel)
SSD:Crucial T500 CT1000T500SSD8(M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB)
ビデオカード:オンボードグラフィックス
LAN:有線 LAN オンボード(2.5 ギガビット LAN)
PC ケース:ASRock DeskMeet X600
電源:ATX 500W(80PLUS Bronze)
OS:Microsoft Windows 10 Home (64bit) DSP 版
サイコム、ASRock「DeskMeet」採用Ryzen 8000G搭載コンパクトPC発売
○Radiant SDM3300X600A
Radiant SDM3300X600A
CPU クーラー:NH-L9a-AM5(空冷/CPU ファン/高性能 CPU グリス NT-H1 付属)
マザーボード:AMD X600 チップセット搭載マザーボード
メモリ:16GB(8GB×2 枚)DDR5-4800(メジャーチップ・JEDEC 準拠品/Dual Channel)
SSD:Crucial T500 CT1000T500SSD8(M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB)
ビデオカード:オンボードグラフィックス
LAN:有線 LAN オンボード(2.5 ギガビット LAN)
PC ケース:ASRock DeskMeet X600
電源:ATX 500W(80PLUS Bronze)
OS:Microsoft Windows 10 Home (64bit) DSP 版