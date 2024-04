Netflixは22日、Netflixシリーズアニメ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』を5月23日より世界独占配信することを発表した。本作は、夢枕獏の小説『餓狼伝』をベースに、原作の主人公・丹波文七のライバルの一人である、藤巻十三を主人公に据えた完全新作のアニメとなる。過去から逃れるため北の地を流浪する藤巻十三は不正なトーナメントへの参加を強要され、強力な格闘家たちとの死闘へと駆り出されていく。竹宮流という最強の呼び声が高い武術を使う藤巻は強き者たちを惹きつけ、復讐を誓った刑事が彼を追う。全力を尽くして暗い過去と対峙する藤巻十三は内なる獣とも向き合いながら、ライバルの格闘家たちとの闘いに挑んでいく。世界で最も強い戦士は誰なのか?

主人公・藤巻十三を演じる竹内良太に加え、稲田徹、武内駿輔、西凜太朗、玄田哲章、遠藤綾、鈴木崚汰、木内秀信、榎木淳弥、細谷佳正、諏訪部順一、津田健次郎、斎藤志郎、伊沢磨紀、宮本侑芽、甲斐田裕子といった豪華キャストが集結。監督は、「ID: INVADED」や「錆喰いビスコ」などを手がけた碇谷敦が務め、アニメーション制作は「グッド ナイト ワールド」「テルマエ ロマエ ノヴァエ」を手がけたNAZが担当する。ボクシング、空手、ブラジリアン柔術、レスリング、相撲など様々な格闘技を駆使して繰り広げられる不正な地下トーナメントのアクションシーンに迫力と臨場感をもたらすため、実際のファイターの動きを撮影しアニメに描き起こす手法を採用。そのアクションシーンには、武尊、晃貴、Roberto Satoshi de Souza(Bonsai Jiujitsu) 、Murilo Takeshi de Souza(Bonsai Jiujitsu) 、鶴屋怜(THE BLACKBELT JAPAN) 、内田タケル(THE BLACKBELT JAPAN) 、鍵山士門(quip)、相澤史(quip)といった錚々たる格闘家が参加。最強のアクションによる最高のセルアニメーションが見どころとなる。