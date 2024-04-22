TWICE、味の素スタジアムでの追加公演が決定！7月20日＆21日に開催
「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN」は、2023年5月に大阪・ヤンマースタジアム長居（5月13日、14日）、東京・味の素スタジアム（5月20日、21日）にて計4日間開催、同年12月には追加公演として名古屋バンテリンドーム（12月16日、17日）、福岡PayPayドーム（12月27日、28日）で開催し、のべ約37万人を動員した超大型公演。
大阪、神奈川そして東京の大型スタジアムでライブを果たす、勢いが凄まじいTWICEのSPECIAL公演にますます期待したい。
■公演概要
「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' IN JAPAN SPECIAL」
【会場・日程】
◯大阪・ヤンマースタジアム長居
2024年7月13日（土）開場15:30 開演17:30
2024年7月14日（日）開場15:00 開演17:00
◯東京・味の素スタジアム
2024年7月20日（土）開場16:00 開演18:00 ※追加公演
2024年7月21日（日）開場15:00 開演17:00 ※追加公演
◯神奈川・日産スタジアム
2024年7月27日（土）開場16:00 開演18:00
2024年7月28日（日）開場15:00 開演17:00
※未就学児は入場不可となります。
※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。
【チケット料金】
全席指定：￥13,000（税込・システム手数料別途）/1申込4枚まで
アップグレードチケット（ONCE JAPAN+長期会員先行）：指定席料金＋￥10,000（税込・システム手数料込）/枚
【追加公演チケット受付情報】
・最速先行（ONCE JAPAN+長期会員先行）
2024年4月23日（火）10:00〜4月29日（月・祝）23:59
・2次先行（W会員先行）
2024年4月30日（火）10:00〜5月6日（月・振休）23:59
・3次先行（ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN 先行）
2024年5月6日（月・振休）10:00〜5月12日（日）23:59
・4次先行（ONCE JAPAN MOBILE会員先行）
2024年5月13日（月）10:00〜5月19日（日）23:59
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■関連リンク
TWICE日本公式サイト