TWICE、味の素スタジアムでの追加公演が決定！7月20日＆21日に開催

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「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループTWICEが、「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の味の素スタジアムの追加公演を発表した。

「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN」は、2023年5月に大阪・ヤンマースタジアム長居（5月13日、14日）、東京・味の素スタジアム（5月20日、21日）にて計4日間開催、同年12月には追加公演として名古屋バンテリンドーム（12月16日、17日）、福岡PayPayドーム（12月27日、28日）で開催し、のべ約37万人を動員した超大型公演。

2023年12月28日に行われた福岡PayPayドーム最終日で緊急告知をした「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' IN JAPAN SPECIAL」は、2024年7月に大阪・ヤンマースタジアム長居（7月13日、14日）と日本最大級の会場である日産スタジアム（7月27日、28日）で開催されるが、日産スタジアムにおいては海外女性アーティスト初の単独公演となり、その注目度はとても高かった。その期待の大きさからチケット申込数が一般受付前にもかかわらず想定数をはるかに超えた為、急遽味の素スタジアムの追加公演を決定した。

大阪、神奈川そして東京の大型スタジアムでライブを果たす、勢いが凄まじいTWICEのSPECIAL公演にますます期待したい。

■公演概要
「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' IN JAPAN SPECIAL」
【会場・日程】
◯大阪・ヤンマースタジアム長居
2024年7月13日（土）開場15:30 開演17:30
2024年7月14日（日）開場15:00 開演17:00

◯東京・味の素スタジアム
2024年7月20日（土）開場16:00 開演18:00 ※追加公演
2024年7月21日（日）開場15:00 開演17:00 ※追加公演

◯神奈川・日産スタジアム
2024年7月27日（土）開場16:00 開演18:00
2024年7月28日（日）開場15:00 開演17:00

※未就学児は入場不可となります。
※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。

【チケット料金】
全席指定：￥13,000（税込・システム手数料別途）/1申込4枚まで
アップグレードチケット（ONCE JAPAN+長期会員先行）：指定席料金＋￥10,000（税込・システム手数料込）/枚

【追加公演チケット受付情報】
・最速先行（ONCE JAPAN+長期会員先行）
2024年4月23日（火）10:00〜4月29日（月・祝）23:59

・2次先行（W会員先行）
2024年4月30日（火）10:00〜5月6日（月・振休）23:59

・3次先行（ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN 先行）
2024年5月6日（月・振休）10:00〜5月12日（日）23:59

・4次先行（ONCE JAPAN MOBILE会員先行）
2024年5月13日（月）10:00〜5月19日（日）23:59

公演詳細＆チケット申し込みはこちら

■関連リンク
TWICE日本公式サイト