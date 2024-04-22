『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』味の素スタジアム2daysの追加公演が決定
■チケットの最速先行受付は、4月23日10時よりスタート！
TWICEが、『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』の追加公演として、7月20日・21日の東京・味の素スタジアムの2days公演を発表した。
『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』は、これまで7月13日・14日の大阪・ヤンマースタジアム長居、7月27日・28日の神奈川・日産スタジアム公演が発表されていたが、チケット申込数が一般受付前にもかかわらず想定数をはるかに超えたため、急遽、味の素スタジアムの追加公演が決定した。
チケットの最速先行受付（ONCE JAPAN+ 長期会員先行）は、4月23日10時よりスタートする。
PHOTO BY 田中聖太郎 ※メイン写真
ライブ情報
07/13（土）大阪・ヤンマースタジアム長居
07/14（日）大阪・ヤンマースタジアム長居
07/20（土）東京・味の素スタジアム ※追加公演
07/21（日）東京・味の素スタジアム ※追加公演
07/27（土）神奈川・日産スタジアム
07/28（日）神奈川・日産スタジアム
『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』特設サイト
https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobe_special
TWICE OFFICIAL SITE
https://www.twicejapan.com/