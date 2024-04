現在放送中のTVアニメ『THE NEW GATE』より、ノンクレジットエンディング映像が公開された。TVアニメ『THE NEW GATE』は、原作:風波しのぎ、原作イラスト:魔界の住民・KeG・晩杯あきら、漫画:三輪ヨシユキが手掛ける同名原作小説とコミックスのTVアニメ化作品。オンラインゲーム「THE NEW GATE」は突如姿を変え、人々をゲームの世界に閉じ込め、苦しめていた。そんな現状を打破すべく、ゲーム内最強のプレイヤーである青年・シンはこの世界の最大の敵<オリジン>を撃破、囚われていた人々の開放に成功するが、シンの前で突如新たな扉が開く。光に包まれたシンの前に広がったのは、ゲームクリアから500年後の「THE NEW GATE」の世界だった。現実へと姿を変えたゲームの世界で、最強プレイヤーの青年が、新たな伝説を創り上げる。岡咲美保が歌うエンディングテーマ「カナタボシ」とともに描かれたエンディング映像。「カナタボシ」は現在先行配信中となっている。○●TVアニメ『THE NEW GATE』ノンクレジットエンディング映像TVアニメ『THE NEW GATE』は、TOKYO MXほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。(C)風波しのぎ・アルファポリス/THE NEW GATE製作委員会