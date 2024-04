港区赤坂の複合施設「赤坂Bizタワー」1階にある、世界中から愛される「ハリー・ポッター」魔法ワールドをイメージした「Harry Potter Cafe」

2024年4月26日(金)より、ワクワクドキドキするようなメニューに囲まれて魅惑的な体験ができる「Harry Potter Cafe」のテイクアウト専門ショップとして「Harry Potter Cafe Window」がオープンします☆

東京・赤坂「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッター カフェ)」テイクアウトショップ「Harry Potter Cafe Window」

オープン日:2024年4月26日(金)

営業時間:11:00〜21:00

※ラストオーダー20:30

所在地:〒107-6301 東京都港区赤坂5丁目3−1 1階(区画 113-3)

世界中で愛される映画「ハリー・ポッター」シリーズからインスパイアされた「Harry Potter Cafe」

「ハリー・ポッター」の物語への愛着と思い出を共有するファンが集うスポットとして人気を集めています。

今回、赤坂Bizタワー周辺「Harry Potter Cafe」の近くに「Harry Potter Cafe」のテイクアウト専門ショップ「Harry Potter Cafe Window」がオープン!

メニューは、これまで店舗で提供されていたボトルドリンクとスコーンの内容をリニューアルして発売。

さらに新メニューとして「Harry Potter Cafe Window」では、4寮をイメージしたドーナツが登場します☆

テイクアウトボトルドリンク グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー

価格:各1,980円(税込)

使用果肉:

【グリフィンドール】ストロベリー

【スリザリン】キウイフルーツ

【ハッフルパフ】パッションフルーツ、パイナップル

【レイブンクロー】レモン、グレープフルーツ

ボトルデザインはそのままに、ドリンクの内容がリニューアル!

4寮ともナタデココとソーダが入っています。

スコーン グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー

価格:各790円(税込)

フレーバー:

【グリフィンドール】ストロベリー

【スリザリン】キウイフルーツ

【ハッフルパフ】オレンジ

【レイブンクロー】ブルーベリー

リニューアル発売される、人気のスコーン。

クリームチーズが生地に練りこんであり、ホグワーツの寮をイメージした果肉も乗っています。

ドーナツ グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー

価格:各790円(税込)

4寮をイメージしたドーナツが「Harry Potter Cafe Window」に登場!

シュガードーナツに寮のデザインが施されたチョコレートシートと、ホワイトチョコレートを使用したプリントチョコレートが乗っています。

カラフルでフォトジェニックなデザインが魅力的なドーナツは、ギフトやちょっとした手土産にも最適です。

セットメニュー「グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー」セット

価格:各1,580円(税込)

セット内容:ドーナツ+スコーン各寮1種ずつ(箱付き)

寮章をあしらった専用ボックスにドーナツとスコーンを詰め合わせたセットメニューも登場。

ストロベリーをベースにした「グリフィンドール セット」のほか、

キウイフルーツの味わいが堪能できる「スリザリン セット」、

オレンジを取り入れた「ハッフルパフ セット」、

ブルーベリーを使用した「レイブンクロー セット」が販売されます。

ドーナツ2個セット

価格:1,580円(税込)

好きなドーナツ2個をアソートできるボックスセット。

専用のボックスは好きなデザインを選ぶことができます。

ドーナツ4寮セット

価格:3,160円(税込)

「グリフィンドール」「スリザリン」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」のドーナツ4個をセットにしたボックスセット。

好きなボックスを選べるのも嬉しいポイントです。

ボックスの天面には、ホグワーツ4寮それぞれの寮章があしらわれています。

スコーン4寮セット

価格:3,160円(税込)

各寮のスコーンを4個セットした、ギフトにもぴったりな「スコーン4寮セット」

「ハリー・ポッター」の魔法ワールドを体感できる、フルーティーな焼き菓子アソートです。

その他ドリンク

価格:各490円(税込)

ラインナップ:コーラ、オレンジ、ジンジャーエール、アイスティー、アイスコーヒー

ドーナツやスコーンとも相性の良いドリンクも販売。

ラインナップはコーラ、オレンジ、ジンジャーエール、アイスティー、アイスコーヒーです。

おうちにいながら「ハリー・ポッター」の世界観が楽しめるテイクアウトメニュー。

2024年4月26日よりオープンする「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッター カフェ)」テイクアウトショップ「Harry Potter Cafe Window」の紹介でした☆

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

