キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「第58回 キヤノンフォトコンテスト」の作品募集を5月7日(火)から開始する。

日本国内のアマチュア写真愛好家を対象としたフォトコンテスト。1953年に始まり、今年で58回目を迎える。

作品は「自由部門」「自然部門」「動体部門」「人物部門」「アンダー30部門」「WEB部門」の6部門で募集する。

すべての部門においてゴールド賞、シルバー賞、ブロンズ賞、佳作を選出し、その中でも最も優れた作品を「グランプリ」として表彰する。

第57回 キヤノンフォトコンテスト グランプリ作品:相澤希哉「長い旅路へ」(東京都)(応募部門:アンダー30部門)

コンテスト名

第58回 キヤノンフォトコンテスト



応募期間

2024年5月7日(火)~8月31日(土)



応募資格

国内在住のアマチュア写真家



応募部門

賞および賞金

グランプリ(1名)

ゴールド(各1名)

シルバー(各2名)

ブロンズ(各3名)

佳作(各5名)

審査員(敬称略)

応募規定

自由部門:スナップ・ドキュメンタリー・イメージクリエイト作品など 自然部門:自然風景・花・生きものなど 動体部門:鉄道・飛行機・船・スポーツ・モータースポーツなど 人物部門:ポートレートなど アンダー30部門:テーマや被写体は自由※応募資格:1993年5月7日以降生まれが対象 WEB部門:テーマや被写体は自由賞金50万円、賞牌・賞状、副賞(EOS R5/RF24-105mm F4 L IS USM)自由部門/自然部門/動体部門/人物部門/アンダー30部門:賞金20万円、賞牌・賞状、副賞(EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット) WEB部門:賞金10万円、賞牌・賞状、副賞(EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット)自由部門/自然部門/動体部門/人物部門:賞金10万円、賞状 アンダー30部門:賞金5万円、賞状 WEB部門:賞金3万円、賞状自由部門/自然部門/動体部門/人物部門:賞金3万円、賞状 アンダー30部門/WEB部門:賞金2万円、賞状全部門:賞金1万円、賞状岡本豊 津留崎健 野村佐紀子 ハービー・山口 望月孝 藤代冥砂(WEB部門)35mmサイズ以下の撮像素子のデジタルカメラ、または35mmサイズ以下のフィルムカメラで撮影した未発表のオリジナル作品に限る 「自由部門」「自然部門」「動体部門」「人物部門」「アンダー30部門」はプリント作品のみ(WEB部門のみデジタルデータでの受け付け) 1人1部門につき10作品まで応募可能 規定数の範囲内で、複数の部門に同時に応可能(組写真1組は写真5枚以内とし、1組で1作品とする) カラー/モノクロは問わず プリント作品は返却なし 「アンダー30部門」は1993年5月7日以降生まれが対象