基準価額騰落率ランキング 4月第3週（4月15日～4月19日） 基準価額騰落率ランキング 4月第3週（4月15日～4月19日）

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4月3週の上昇ランキングの上位には中国A株を主要投資対象とするファンドが並びました。



下落ランキング上位ファンドのうち1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ダイワ日本好配当株ファンド」は1730円、3位の「きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）」は1000円を期中に分配しています。2位の「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は、市場局面によって実質的に米国の株式指数先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略に基づき運用をしています。



○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +3.88％ ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷）

運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント



2位 +3.87％ ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）（桃源郷・年４）

運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント



3位 +3.40％ 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -15.55％ ダイワ日本好配当株ファンド

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 -14.76％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 -14.05％ きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）

運用会社:大和アセットマネジメント



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