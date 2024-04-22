　4月3週の上昇ランキングの上位には中国A株を主要投資対象とするファンドが並びました。

　下落ランキング上位ファンドのうち1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ダイワ日本好配当株ファンド」は1730円、3位の「きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）」は1000円を期中に分配しています。2位の「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は、市場局面によって実質的に米国の株式指数先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略に基づき運用をしています。

○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+3.88％　ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷）
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント

2位　+3.87％　ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）（桃源郷・年４）
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント

3位　+3.40％　東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-15.55％　ダイワ日本好配当株ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　-14.76％　ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント

3位　-14.05％　きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）
運用会社:大和アセットマネジメント

株探ニュース