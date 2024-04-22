基準価額騰落率ランキング 4月第3週（4月15日～4月19日）
4月3週の上昇ランキングの上位には中国A株を主要投資対象とするファンドが並びました。
下落ランキング上位ファンドのうち1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ダイワ日本好配当株ファンド」は1730円、3位の「きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）」は1000円を期中に分配しています。2位の「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は、市場局面によって実質的に米国の株式指数先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略に基づき運用をしています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +3.88％ ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷）
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント
2位 +3.87％ ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）（桃源郷・年４）
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント
3位 +3.40％ 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -15.55％ ダイワ日本好配当株ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント
2位 -14.76％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント
3位 -14.05％ きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）
運用会社:大和アセットマネジメント
株探ニュース
下落ランキング上位ファンドのうち1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ダイワ日本好配当株ファンド」は1730円、3位の「きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）」は1000円を期中に分配しています。2位の「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は、市場局面によって実質的に米国の株式指数先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略に基づき運用をしています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +3.88％ ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷）
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント
2位 +3.87％ ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）（桃源郷・年４）
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント
3位 +3.40％ 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -15.55％ ダイワ日本好配当株ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント
2位 -14.76％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント
3位 -14.05％ きらぼし・東京圏応援株式ファンド（きらぼし東京）
運用会社:大和アセットマネジメント
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