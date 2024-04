【「KINGDOM HEARTS Missing-Link」iOS版クローズドβテスト】募集期間:4月22日~4月26日15時59分抽選結果配信:5月1日頃クローズドβテスト実施期間:5月2日16時~5月10日17時59分予定

スクウェア・エニックスは、スマートフォン向けGPSアクションRPG「KINGDOM HEARTS Missing-Link(キングダム ハーツ ミッシングリンク)」iOS版のクローズドβテスト(以下、CBT)のテスター募集受付を4月22日より開始した。受付期間は4月26日15時59分まで。

今回のCBTでは2023年に実施されたものから内容が更新されており、2023年のCBTに参加したテスターも申し込みができる。CBTの開催期間は5月2日16時から5月10日17時59分予定で、当選人数は2,500名。募集人数を超える応募があった場合には抽選で参加者が決定する。当落発表は5月1日頃にスクウェア・エニックスアカウントに登録したメールアドレス宛に送られる。

CBTの動作環境はiOS 15.0以上、iPhone XS以降の端末、空き容量5GB以上で、タブレットでの動作は保証されていない。応募については「スクエニメンバーズ」の特設ページより行なえる。

□「KINGDOM HEARTS Missing-Link」クローズドβテスト iOS版テスター追加募集のページ

(C) Disney. (C) Disney/Pixar.

Developed by SQUARE ENIX