¡¡»Ë¾å½é£×ÇÕ¤¤ç¤¦¤À¤¤¥á¥À¥ë¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡õÈþÏÂ¤¬µ¢¹ñ¡¡·»¤ÏËå¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¡Ö¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¡ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡Âîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾å½é¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»Ò¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤È½÷»Ò¤ÇËå¤ÎÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤ÆÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡Ëå¤ÎÈþÏÂ¤Ï¡¢£±£¹Ç¯Âç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÒÏÂ¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¤¤ÆºÇÇ¯¾¯£±£µºÐ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¥á¥À¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥¢¥¹Áª¼ê¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¡¢¥á¥À¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¡£ºÇÇ¯¾¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¨¡©¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é£±£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»Ë¾å½é¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¡££±£¸Æü¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£³°Ì¤Î²¦·Ýíì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È·ãÆÍ¡£¡Ö¥É¥í¡¼¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ø£±²óÀï¤«¤¡¡Ù¤È¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡×¡£Áê¼ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥é¥ê¡¼Àï¤Ç±þÀï¤·¡¢£´¡½£±¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£À¤³¦£³°Ì°ÊÆâ¤ÎÃæ¹ñÀª¤òÅÝ¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï¡£¡Ê¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ËÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¾¯¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Êº¹¤Ï¡Ë¾¯¤·¤º¤Ä½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡££²£°Æü¤Î½à·è¾¡¤ÇÆ±£²°Ì¤Î²¦ÒØ碰¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·»¡¦ÃÒÏÂ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£Á¡¦¥Á¥§¥ë¥Ù¥ê¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ò£´¡½£²¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¸°Ì¤ÎÎÓ¹â±ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë£°¡½£´¤ÇÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ë¾å½é¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¡Ö¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤è¤ê¤â¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Î¥á¥À¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥á¥À¥ë¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥á¥À¥ë¤Ç¤âËÍ¤è¤ê£±¸Ä¾å¡£ºÇÇ¯¾¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¡¢Ëå¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÒÏÂ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¸½ºß£¹°Ì¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëËå¤Ï½÷»Ò¤Ç£±£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·»¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÊÂ¤Ð¤ì¤ë¡ÄÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤ÇÈ´¤«¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£Æ±¤¸ÉñÂæ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Ëå¤È¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÊËå¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Ë¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£ÈþÏÂ¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ê·»¤Î¤³¤È¤Ï¡ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âîµå³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÆ±»þ½Ð¾ì¤¹¤ë£··î£²£¶Æü³«Ëë¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó£³¤«·î¡££×ÇÕ¤ÇÆ±»þ½é¥á¥À¥ë¤ÎÄ¥ËÜ¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¡¢º£¸å¤âÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÃË½÷¡È¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥á¥À¥ë¡É¤Ø¤ÈÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£