世界本の日、重慶市の図書館で読書イベント
21日、重慶市大足区図書館で本を読む海棠小学校の児童と教師。（重慶＝新華社記者/唐奕）
【新華社重慶4月22日】中国の重慶市大足区図書館と同区海棠小学校は21日、「世界図書・著作権デー（世界本の日）」（4月23日）に合わせて共同で一連のイベントを開催、子どもたちに読書を楽しむ機会を提供した。
21日、重慶市大足区図書館で本を読む海棠小学校の児童。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館で本を読む児童。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館でデジタル書籍を読む海棠小学校の児童と教師。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館で本を読む児童と保護者。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館でデジタル書籍を読む海棠小学校の児童と教師。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館で本を読む児童。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館で本を読む海棠小学校の児童。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館で本を読む児童と保護者。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館でデジタル書籍を読む海棠小学校の児童。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館で本を読む海棠小学校の児童と教師。（重慶＝新華社記者/唐奕）
21日、重慶市大足区図書館で本を読む児童。（重慶＝新華社記者/唐奕）