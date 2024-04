ZEROBASEONE、先行公開曲「SWEAT」予告映像を公開…エネルギッシュなパフォーマンスに注目

ZEROBASEONEが、青春のエネルギーをアピールする。本日(22日)、ZEROBASEONEは3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の収録曲「SWEAT」の予告映像を公開した。公開された映像の中でZEROBASEONEは、「HELLO ZB1」と書かれた看板の前で、降り注ぐ雨に打たれながら群舞を披露した。9人9色の美しいビジュアルと共に、爽やかでエネルギッシュなパフォーマンスが目を引いた。

「SWEAT」は、灼熱の太陽の下、君と一緒に踊るダンスだけに没頭し、何もかも忘れている今この瞬間を歌ったダンス曲だ。メンバーたちの個性豊かなボーカルが清涼感を倍増させた。夏の暑さと情熱、そして私たちの無限の可能性が輝く瞬間を魅力的に描き、高い中毒性を与える。ZEROBASEONE5月13日、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」を発売する。前作である2ndミニアルバム「MELTING POINT」の発売後、約6ヶ月ぶりのカムバックで、2枚連続で“ダブルミリオンセラー”を達成したZEROBASEONEの活躍に注目が集まる。彼らはカムバックに先立ち、24日に収録曲「SWEAT」を先行公開。音楽番組にも出演し、新曲のステージを披露する予定だ。