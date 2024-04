【風来のシレン展】開催期間:4月27日~5月12日開催場所:東京・秋葉原 コトブキヤ秋葉原館

emptyは、スパイク・チュンソフトの「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」の発売を記念して、4月27日から5月12日まで「風来のシレン展」を開催する。開催場所は東京・秋葉原にあるコトブキヤ秋葉原館。

「風来のシレン展」では、シリーズ歴代のキャラクターデザインを担当する長谷川薫氏の新規描き下ろしイラストを使用したグッズを始め様々なグッズが販売される。

また、歴代の「風来のシレン」シリーズを振り返るアーカイブに設定資料の展示、長谷川薫氏によるライブドローイングイベントも複数回にわたって実施される。

「風来のシレン展」

グッズ紹介

描き下ろしイラストを使用したTシャツにトートバッグ、豆皿、店主Tシャツが登場。ほかにも、種類豊富なアクリルフィギュアや、ギタンの巾着、大型地雷のクッション、カレーに米と升のセットなど、バラエティ豊かなアイテムが販売される。

特典

1会計2,000円購入毎に、「千社札ステッカー」(全4種)がランダムで1枚もらえる。なお、特典はなくなり次第終了する。

「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」映像放映

期間中、会場となるコトブキヤ秋葉原館において、横8m×縦3.5mの屋外大型LEDビジョン「コトブキヤビジョン・アキバ」に「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」映像が放映される。

「風来のシレン展」開催概要

・開催場所:コトブキヤ秋葉原館 5F イベントスペース

・開催期間:4月27日(土)~5月12日(日)

・開場時間:12時~20時 ※5月7日(日)~5月10日(金)は16時~20時

・住所:東京都千代区外神田1丁目88 岡嶋ビル(JR 秋葉原駅:徒歩3分)

・電話番号:03-5298-6300

・入場無料 ※当日の混雑状況により整理券配布の可能性があります。

ライブドローイング

・開催場所:同上

・開催日時:4月29日(月・祝)、5月3日(金・祝)

第1部:12時50分集合、13時開始~13時30分頃

第2部:13時50分集合、14時開始~14時30分頃

入場方法:コトブキヤ秋葉原館1F入口前にて入場整理券配布

開催当日11時から11時10分までに並んだ人に第1部・第2部を合わせてランダムで配布。ただし、第1部・第2部を選ぶことはできない。

※先着順配布ではございません※定員を超えた場合は抽選となります。

※整理券の取得は1人1枚までとなります。

※整理券配布後席数に余裕がある場合は、開店後より5階イベントフロアにて参加券を継続配布予定です。既に整理券をお持ちの人も、お席に余裕がある場合は別時間帯の整理券も取得いただけます。

※状況によっては参加方法を急遽変更する場合もございます。

※変更がある場合は、改めて店舗X (旧twitter)で告知いたします。コトブキヤ秋葉原館X(@Kotobukiya_akb)

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.