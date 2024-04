焼肉チェーン「牛角」にて、テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編とのコラボキャンペーン「いざ、焼肉に全集中キャンペーン〜柱稽古編〜」を期間限定で開催。

牛角 テレビアニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン「いざ、焼肉に全集中キャンペーン〜柱稽古編〜」

開催期間:2024年5月8日(水)〜6月30日(日)

開催店舗:全国の牛角店舗

牛角にて、テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編とのコラボキャンペーン「いざ、焼肉に全集中キャンペーン〜柱稽古編〜」を期間限定で開催。

期間中「全集中でお焦げを作れ!牛肉そぼろの石焼ビビンバ」など5種のコラボメニューが提供されます。

コラボメニューを注文することで、10種の描き下ろしデザインクリアファイルをプレゼント。

さらに牛角アプリでアニメ「鬼滅の刃」ポイントを貯めることで、豪華オリジナルグッズが当たる抽選に参加できます☆

見て食べて楽しいコラボメニュー

今回のコラボレーションで提供されるメニューは全部で5種類。

主人公「竈門炭治郎」をイメージした石焼ビビンバや「冨岡義勇」をイメージしたドリンクなどがラインナップされます☆

コラボメニューを注文された方には、書き下ろしデザインのクリアファイルをプレゼント。

コラボメニュー1品につき、全10種類からいずれか1枚がもらえます。

※種類は選べません

※なくなり次第終了

全集中でお焦げを作れ!牛肉そぼろの石焼ビビンバ

価格:979円(税込)

柱稽古における牛角からの試練「全集中でお焦げをつくれ!」として提供される、「竈門炭治郎」をイメージした石焼ビビンバ

こんがり香ばしいお焦げを作って、甘辛い牛肉そぼろと一緒に味わうことができるメニューです。

とろろ月見冷麺 〜浅草屋台の山かけうどん風〜

価格:649円(税込)※ハーフサイズ

浅草屋台で「竈門炭治郎」と「竈門禰豆子」が食べたうどんを牛角で人気の冷麺で再現。

のど越しにこだわった焼肉の〆にぴったりな一品です。

冨岡義勇のクラッシュゼリードリンク ブルーハワイみるく味

価格:539円(税込)

「冨岡義勇」をイメージした食感が楽しいドリンク。

混ぜる前にスマホのライトで後ろから照らすと鮮やかな色に輝きます。

胡蝶しのぶのクラッシュゼリードリンク ぶどうみるく味

価格:539円(税込)

「胡蝶しのぶ」をイメージしたクラッシュゼリードリンク。

「胡蝶しのぶ」のタグが付いた、混ぜると紫色に変化する一杯です。

稽古の合間に!牛角おはぎアイス

価格:539円(税込)

「不死川実弥」の好物であるおはぎと、牛角アイス抹茶を使ったほっこり和スイーツ。

疲れた体も癒やされる、優しい甘さのデザートです。

牛角公式アプリ:抽選で当たる豪華オリジナルグッズ

応募方法:

1.牛角公式アプリをダウンロード&会員登録(無料)

2.会計時にアプリを提示し鬼滅の刃ポイントを貯める ※会計金額の2%分を当日付与

3.鬼滅の刃ポイントを50pt使ってアプリで抽選

応募期間:

【第1弾】2024年5月8日〜6月2日

【第2弾】2024年6月3日〜7月3日

【全期間】2024年5月8日〜7月3日

コラボ期間中、牛角公式アプリにて豪華オリジナルグッズが当たる抽選を実施。

牛角アプリで、アニメ「鬼滅の刃」ポイントを貯めることで、豪華オリジナルグッズが当たる抽選に参加することができます。

第1弾:オリジナルデザインのBIGアクリルスタンド

応募期間:2024年5月8日〜6月2日

賞品:オリジナルデザインのBIGアクリルスタンド

種類:全9種

当選人数:各20名

※キャラクターを選んで応募できます

サイズ:竈門炭治郎の高さが約29cm。キャラクターごとにサイズが異なります

第1弾でプレゼントされる、オリジナルデザインのアクリルスタンド。

存在感抜群なビッグサイズのアクリルスタンド9種がそれぞれ20名にプレゼントされます。

第2弾:オリジナルデザインのタペストリー

応募期間:2024年6月3日〜7月3日

種類:全9種

当選人数:各20名

※キャラクターを選んで応募できます

サイズ:A2(約W420×H594mm)

6月3日からの第2弾では、コラボアートを使用したタペストリーをプレゼント。

牛角のキャラクター「うっしー」を持つ「竈門禰豆子」のほか、お肉やデザートを楽しむ柱たちなど10種類が展開されます。

全期間:オリジナルデザインのバスタオル

応募期間:2024年5月8日〜7月3日

種類:全1種

当選人数:300名

サイズ:約W1200×H600mm

テレビアニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン「いざ、焼肉に全集中キャンペーン〜柱稽古編〜」に登場するキャラクターたちをプリントしたバスタオル。

存在感抜群な大きめサイズのバスタオルが、合計300名に当たります!

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編とコラボしたメニューの販売やオリジナルグッズのプレゼントも実施されるスペシャル企画。

牛角とテレビアニメ「鬼滅の刃」のコラボキャンペーン「いざ、焼肉に全集中キャンペーン〜柱稽古編〜」は、2024年5月8日より開催です☆

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となります。

