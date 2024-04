「築地銀だこ」にて、テレビアニメ「鬼滅の刃」の放送5周年を記念した特別なコラボレーションを実施!

『竈門炭治郎 立志編』からテレビアニメ最新作の『柱稽古編』まで、余すことなく「鬼滅の刃」 を満喫することができるメニューやオリジナルコラボグッズが展開されます☆

築地銀だこ テレビアニメ「鬼滅の刃」コラボレーションメニュー 2024

開催期間:2024年4月26日(金)〜7月25日(木)

開催店舗:全国の築地銀だこ店舗 ※一部店舗を除く

「築地銀だこ」に、アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションしたメニューが2024年も登場!

今回のコラボレーションは、「鬼滅の刃」アニメ放送5周年を記念した特別なコラボレーションとなっています。

『竈門炭治郎 立志編』からテレビアニメ最新作の『柱稽古編』まで、余すことなく「鬼滅の刃」を満喫することができるコラボ企画です。

期間中「竈門炭治郎」や「煉獄杏寿郎」「伊黒小芭内」「不死川実弥」をイメージしたコラボたこ焼が販売されます。

たこ焼に付いてくるコラボグッズやパッケージには、ufotableによる描きおろしイラストを使用。

築地銀だこの”たこ焼”と「竈門炭治郎」たちがコラボしたアートも必見です!

期間限定! コラボたこ焼(8個入り)、特製スリーブ、限定コラボカード付!

価格:各種1舟8個入り 880円(税抜)/持ち帰り 950円(税込)

主人公である「竈門炭治郎」や無限列車編で活躍する「煉獄杏寿郎」、柱稽古編で登場する「伊黒小芭内」や「不死川実弥」をイメージしたコラボ限定のたこ焼が登場。

オリジナルデザインの”特製スリーブ”に入れて販売されます。

さらにコラボたこ焼1舟購入ごとに「限定コラボカード」を1枚プレゼント!

注意事項:

・ハイボール酒場では持帰りのみの販売となります

・特製スリーブのみ、限定コラボカードのみの販売は実施されません

・通常商品ではない、コラボ限定商品のため、回数券、引換券、各種割引券の対象外となります

第1弾:竈門炭治郎と竈門禰豆子の「のり明太ポテト」

発売日:2024年4月26日(金)〜無くなり次第終了

香ばしい特製の醤油だれのたこ焼に「竈門禰豆子」をイメージした“明太マヨ“、味わい豊かな“ポテトサラダ”をのせ「竈門炭治郎」をイメージした“韓国のり”と“青のり”をトッピング。

“隠し味のパルメザンチーズ”と“コクと香りのごま油”で仕上げた、一口食べたらクセになる一品です。

第2弾:煉獄杏寿郎と宇髄天元の「炎のコク旨てりたま〜派手派手あられ仕上げ〜」

発売日:2024年5月17日(金)〜無くなり次第終了

てりやきソースのたこ焼に、特製の“たまごサラダ”、“シャキシャキのねぎ”をのせ「煉獄杏寿郎」の「炎の呼吸」をイメージした“甘辛のチリソース”と、「宇髄天元」さながらの“ド派手な五色あられ”をトッピング。

小袋の“優しい辛さのコク旨ラー油”をふりかければ、さらに味わい深さがアップします!

第3弾:甘露寺蜜璃と時透無一郎の「さっぱり梅とろおろし」

発売日:2024年6月7日(金)〜無くなり次第終了

特製醤油だれのたこ焼に「時透無一郎」の「霞の呼吸」をイメージした“とろろ”、“九条ねぎ&白ねぎ”をのせた「さっぱり梅とろおろし」

「甘露寺蜜璃」の「恋の呼吸」 を表した爽やかな梅の風味が香ります。

ほど良い酸味の “おろし梅だれ”に浸して食べる、夏にぴったりのさっぱりとしたメニューです。

第4弾:伊黒小芭内と不死川実弥の「九条ねぎマヨ ゆずちりめん」

発売日:2024年6月28日(金)〜無くなり次第終了

「不死川実弥」の「風の呼吸」をイメージした“キレのある酸味の特製ゆずポンだれ”のたこ焼に、シャキシャキ食感の“九条ねぎ&白ねぎ”をトッピング。

「伊黒小芭内」をイメージしたマヨネーズと刻みのり、そして「蛇の呼吸」を表した“揚げじゃこ”をのせ、最後に“追いゆずポンだれ”で仕上げれば、味わい豊かで香ばしくもさっぱりした極上のたこ焼が完成します。

限定コラボカード

コラボたこ焼1舟購入ごとにプレゼントされる「限定コラボカード」

限定コラボカードは、各弾10種類、合計40種類が用意されます。

カードには今回のコラボ限定描き下ろしイラストやアニメの名場面をデザイン。

描き下ろしキャラクターやアニメの名場面がデザインされた限定コラボカードの表面は 、豪華な箔押し仕上げになっています。

さらに「スペシャルver.」 が入っていることも!?

【全国5,000セット限定店頭販売】スペシャル鬼滅の刃セット(たこ焼2舟、ジオラマアクリルスタンド、たこ焼2舟が入るオリジナルデザインの紙製BOX付き)

価格:5,800円(税抜)/持帰り 6,264円(税込)

販売スケジュール:

第1弾発売日:2024年5月11日(土)〜無くなり次第終了内容:『炭治郎&禰豆子&杏寿郎&天元』 のジオラマアクリルスタンドセット+たこ焼2舟が入るオリジナルデザインの紙製BOX+好きなたこ焼2舟(コラボメニューを除く)第2弾発売日:2024年6月1日(土)〜無くなり次第終了内容:『蜜璃&無一郎&小芭内&実弥』 のジオラマアクリルスタンドセット+たこ焼2舟が入るオリジナルデザインの紙製BOX+好きなたこ焼2舟(コラボメニューを除く)

好きなたこ焼2舟(コラボメニューは除く)に、ジオラマアクリルスタンドとたこ焼2舟が入るオリジナルデザインの紙製BOXが付いたスペシャルなセットが登場!

オリジナルデザインBOXは第1弾、第2弾で共通のデザインとなります。

注意事項:

・一人一会計につき1セットの販売となります

・数には限りがあります

・コラボメニューは対象外となります

・「持ち帰り限定商品」 となりますが、店内飲食される場合は税率・価格が異なります

・ハイボール酒場ではテイクアウトのみの販売となります

・アクリルスタンドのみ、デザインBOXのみの販売は実施されません

・通常商品ではない、コラボ限定商品のため、回数券、引換券、各種割引券の対象外となります

オリジナルデザイン だんらんパック(24個入り)、限定デザイン クリアファイル付き

メニュー名・価格:

・だんらんパック24個入り(ソース)1,680円(税抜)/持帰り 1,814円(税込)

・贅沢だんらんパック24個入り(ソース+てりたま+チーズ明太子)1,880円(税抜)/持帰り 2,030円(税込)

クリアファイル配付スケジュール:

【第1弾】2024年5月3日(祝 ・ 金)〜

【第2弾】2024年5月24日(金)〜

【第3弾】2024年6月14日(金)〜

【第4弾】2024年7月5日(金)〜

コラボ特別仕様の「オリジナルデザイン だんらんパック(24個入り)」 を発売。

だんらんパック1箱購入で、限定デザインのクリアファイルが1枚もらえます!

「オリジナルデザイン だんらんパック」の購入でもらえる限定デザインのクリアファイルは、各弾1種類、合計4種類です。

注意事項:

・「持ち帰り限定商品」 となりますが、店内飲食をされる場合は税率が異なります

・ハイボール酒場ではテイクアウトのみの販売となります

・オリジナルデザイン だんらんパックのみ、限定デザイン クリアファイルのみでの販売は実施されません

・だんらんパックは、前半と後半でパッケージデザインが異なります

・付属する限定デザイン クリアファイルは各弾でデザインが異なります

・数量限定商品のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

期間限定!オリジナルデザイン クロワッサンたい焼BOX(6匹入り)、限定デザイン クリアファイル付き

価格:クロワッサンたい焼BOX(あずきorカスタード6匹入り)1,334円(税抜)/持帰り1,440円(税込)

クリアファイル配付スケジュール:

【第1弾】2024年5月3日(祝 ・ 金)〜

【第2弾】2024年5月24日(金)〜

【第3弾】2024年6月14日(金)〜

【第4弾】2024年7月5日(金)〜

コラボ特別仕様の 「オリジナルデザイン クロワッサンたい焼BOX (あずきorカスタード6匹入り)」を発売。

クロワッサンたい焼BOX1箱購入で、限定デザインのクリアファイルが1枚プレゼントされます。

クリアファイルのデザインは、各弾1種類、合計4種類です。

キャラクターをイメージした色合いの背景に、様々なポーズを決める「竈門炭治郎」たちが描かれています。

注意事項:

・クロワッサンたい焼取扱店舗のみの販売となります

・中身は 「あずき」 または 「カスタード」 から6匹を選ぶことができます

・価格の異なる期間限定商品を選ぶ場合は、差額分が追加となります

・「持ち帰り限定商品」となりますが、店内飲食をされる場合は税率が異なります

・クロワッサンたい焼BOXのみ、クリアファイルのみでの販売は実施されません

・付属のクリアファイルは各弾でデザインが異なります

・数量限定商品のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

各種宅配サービスでもオリジナルデザインBOX入り&限定デザイン クリアファイルをプレゼント!

対象メニュー:

・たこ焼 (ソース/24個入り)

・銀だこファミリーコンボ(24個入り)

・銀だこパーティーコンボ(24個入り)

・クロワッサンたい焼BOX(6匹入り/「あずき」3匹+「カスタード」3匹)

発売日:

【第1弾】2024年5月3日(祝 ・ 金)〜

【第2弾】2024年5月24日(金)〜

【第3弾】2024年6月14日(金)〜

【第4弾】2024年7月5日(金)〜

期間中、対象店舗の各種宅配サービスを対象にしたコラボキャンペーンを実施。

対象のメニューを購入された方に、オリジナルデザインBOX入り&限定デザインクリアファイルが1枚プレゼントされます。

注意事項:

・対象店舗及びそれぞれの店舗で対応可能な宅配サービスは、コラボレーション特設ページの実施店舗リストを確認ください

・オリジナルデザインBOXと限定デザインクリアファイルは数量限定のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

・オリジナルデザインBOXに「たこ焼」、または「たい焼」 を入れた状態で宅配されます

・オリジナルデザインBOX並びに限定デザインクリアファイルの種類は選べません

・限定デザインクリアファイルはお届け商品の袋の中に同封されます

・オリジナルデザインBOX、限定デザインクリアファイルのみの販売は実施されません

・付属する限定デザインクリアファイルは各弾でデザインが異なります

特設サイトにて 「コラボ限定オリジナルグッズ」 を発売

受注受付期間:2024年4月26日(金)〜7月25日(木)

販売店舗:「築地銀だこ」特設サイト

※店頭販売は実施されません

お届け予定:製造開始から約2ヵ月後

「築地銀だこ」の特設サイトにて、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボグッズを販売。

2024年書き下ろしキャラクターたちをデザインしたアクリルスタンドやステッカーのほか、

アニメ「鬼滅の刃」の5周年を記念したグッズなどが展開されます。

2024年でアニメ放送5周年を迎える「鬼滅の刃」とコラボレーションしたメニューやグッズが登場。

築地銀だこにて2024年4月26日より販売される、アニメ「鬼滅の刃」コラボレーションメニューの紹介でした☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※禰豆子の 「禰」 は 「ネ+爾」 が正しい表記となります

※煉獄の 「煉」 は 「火+東」 が正しい表記となります

