古代生物の特殊切手を発行 中国雲南省玉渓市
18日、4組12枚がセットになった特殊切手のシートを見せる購入者。（玉渓＝新華社記者/胡超）
【新華社玉渓4月22日】中国雲南省玉渓市にある澄江化石地世界自然遺産博物館で18日、特殊切手「世界自然遺産−澄江化石地」の発行式が行われた。
「中華微網虫（ミクロディクティオン・シニクム、Microcictyon sinicum）の化石」「環飾蠕虫（クリココスミア・インニンゲンシス、Cricocosmia jinningensis）と吸盤古宿虫（インクイクス・フェラツス、Inquicus fellatus）の共生化石」「延長撫仙湖虫（フキシャンフィア・プロテンサ、Fuxianhula Protensa）の化石」の3枚1組で、額面はそれぞれ1.2元（1元＝約21円）。588万組の発行を予定している。
18日、購入した特殊切手に記念の日付スタンプを押す切手収集家。（玉渓＝新華社記者/胡超）
18日に発行させた「世界自然遺産−澄江化石地」特殊切手。（玉渓＝新華社記者/胡超）
18日、澄江化石地世界自然遺産博物館で「世界自然遺産−澄江化石地」特殊切手を買い求める人たち。（玉渓＝新華社記者/胡超）