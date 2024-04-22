　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44719.00　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42866.13　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42477.57　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41876.39　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41482.92　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41480.73　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40488.26　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40095.34　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39493.61　　25日移動平均線
39033.77　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38910.41　　均衡表転換線(週足)
38910.41　　均衡表基準線(日足)
38767.56　　均衡表雲上限(日足)
38709.94　　13週移動平均線
38498.95　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38253.94　　均衡表転換線(日足)
38042.08　　6日移動平均線
37941.77　　75日移動平均線
37504.30　　ボリンジャー:-2σ(25日)

37438.61　　★日経平均株価22日終値

37324.54　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36582.65　　均衡表雲下限(日足)
36509.64　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36191.15　　26週移動平均線
35939.15　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
34553.75　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34541.78　　200日移動平均線
33348.54　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67　　均衡表雲上限(週足)
30505.92　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
27663.30　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　17.97(前日11.03)
ST.Slow(9日)　　12.98(前日10.89)

ST.Fast(13週)　 44.04(前日58.72)
ST.Slow(13週)　 60.83(前日75.35)

［2024年4月22日］

株探ニュース