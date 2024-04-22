

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44719.00 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42866.13 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42477.57 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41876.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41482.92 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41480.73 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40488.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40095.34 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39493.61 25日移動平均線

39033.77 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38910.41 均衡表転換線(週足)

38910.41 均衡表基準線(日足)

38767.56 均衡表雲上限(日足)

38709.94 13週移動平均線

38498.95 ボリンジャー:-1σ(25日)

38253.94 均衡表転換線(日足)

38042.08 6日移動平均線

37941.77 75日移動平均線

37504.30 ボリンジャー:-2σ(25日)



37438.61 ★日経平均株価22日終値



37324.54 ボリンジャー:-1σ(13週)

36582.65 均衡表雲下限(日足)

36509.64 ボリンジャー:-3σ(25日)

36191.15 26週移動平均線

35939.15 ボリンジャー:-2σ(13週)

35813.02 均衡表基準線(週足)

34553.75 ボリンジャー:-3σ(13週)

34541.78 200日移動平均線

33348.54 ボリンジャー:-1σ(26週)

31706.67 均衡表雲上限(週足)

30505.92 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

27663.30 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 17.97(前日11.03)

ST.Slow(9日) 12.98(前日10.89)



ST.Fast(13週) 44.04(前日58.72)

ST.Slow(13週) 60.83(前日75.35)



［2024年4月22日］



株探ニュース

