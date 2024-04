新年度・新学期がスタートし、毎日忙しい日々を送っている方も多いのでは?疲れて帰ってきたおうちに、お気に入りのモノがあれば自然と笑顔になれるはず…。Webメディア「isuta」が、私の“ごきげん”をチャージする、おうちで使うアイテムが揃うポップアップストアを、東京・下北沢にて5月10日(金)〜12日(日)の3日間開催します!普段はオンラインストアやイベント、一部店舗でしかお目にかかれないアイテムを、手に取ってお買い物できる貴重な機会になっていますよ。

isutaのPOP UP STOREにセンスフルなおうちアイテムが大集合!5月10日(金)〜12日の3日間、東京・下北沢の「(tefu) lounge」にて「isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-」をオープン。開催時期は、ゴールデンウイークが終わった連休明けです。長いお休みが終わり、気温の上昇と共に4月からの新生活の疲れが溜まって、なんとなく無気力になりがちなタイミングですよね。そんなとき、自分が一番リラックスできるお部屋にごきげんになれるものがあったら、毎日をハッピーに過ごせるのではないでしょうか。そこで今回のポップアップストアは、おうち時間をごきげんにするアイテムが大集合!元気やときめきを与えてくれるインテリア小物と、癒しの香りで疲れや緊張を解きほぐすプロダクトが揃います。あなたの“ごきげん”をチャージする、素敵な相棒とのワクワクする出合いを楽しんでくださいね!会場は小田急線の下北沢駅直結だから、アクセス抜群なのも嬉しいポイントです。お部屋で過ごす時間を“ごきげん”にする、全出店ブランドを紹介HAKUROisutaの連載『 サムシング センスフル 』で過去にご紹介した「HAKURO(ハクロ)」。古くから親しみのある“お香”を、現代のライフスタイルに合わせて提案する、東京生まれのインセンスブランドです。お香「INCENSE STICKS GLASS」(税込3960円)のほか、パロサント「PALOSANTO STICKS」(税込2860円)、お香立て「ZEN INCENSE STAND」(税込5940円)を販売しますよ。シンプルで洗練されたデザインが、とってもおしゃれ…!“消えやすくて儚いもの”のたとえとして平安時代の和歌に用いられた、草花や木に降りた白く光る霧「白露」。そんな「白露」のように、消えやすくて儚い日常の一瞬一瞬の時間を、リラックスして楽しんでほしいという想いが、プロダクトの香りやデザインに表れています。グラスボトルに15本のお香が入った「INCENSE STICKS GLASS」は、眺めているだけでもなんだか芸術的でうっとり…。カラフルな色合いのお香が目を引きますよね。SWEET OLIVE(キンモクセイ)/GREEN TEA(緑茶)/MANDARIN ORANGE(蜜柑)/POMEGRANATE(ザクロ)/WHITE PEACH(白桃)/JAPANESE APRICOT(梅)と、季節を感じられる6種類の香りがラインナップしているため、自分のお気に入りの季節から香りを選んでみるのも楽しいかもしれません。自分を癒す特別な香りをじっくり見つけてみる時間も、素敵な思い出になりそう。HITO’IKI(ヒトイキ)2023年秋にローンチしたばかりの「HITO’IKI(ヒトイキ)」は、肌も心もリセットされるような“ひといき時間”を提供するプロダクトを展開しています。「Day Oil Mist」(税込3380円)は、1日の始まりのスイッチをオンして、気持ちの切り替えを促すミスト化粧水。シルキーミストが肌に潤いを与えて、皮脂バランスをコントロールしてくれるといいます。これから暑くなり、皮脂によるメイク崩れが気になるシーズンにうってつけです!ハンド&ネイルオイル「Hand&nail oil」(税込3280円)は、日中のひと休みをしたい時に使ってみて。毎日頑張る手を労わる、ご自愛タイムを設けましょう。「Oil key Balm」(税込3280円)は、1日の終わりに肌と心をととのえる、フェイス用のオイル配合バームクリーム。おやすみ前に塗ることで、水分が蒸発しやすい睡眠中も潤いを逃さず保湿してくれるといいます。どれも、京都の老舗香木店「山田松香木店」が調香した、ほっとひと息つける落ち着く香りや、ギフトにも喜ばれそうな洗練されたデザインやパッケージにも注目。「母の日」のプレゼントにも喜ばれること間違いなしです!お肌の乾燥が気になる人や、手軽に香りで癒されたい人にはぜひ手に取ってほしいブランド。「お香」(税込1400円)も展開されているので、こちらも併せてチェックしたいところです。PontreStudio見ているだけで元気をくれそうな、ポップなデザインのインテリア小物を展開する「PontreStudio(ポンレ ストゥディオ)」。こちらも以前、「サムシング センスフル」でご紹介したブランドです!“色のある世界”を大切にしており、お部屋を彩ることはもちろん、手に取った人の気持ちも明るく照らすようなアイテムづくりを意識しているそうです。ひとつひとつ手作業で制作された唯一無二のアイテムは、自然と笑顔になっちゃうぐらいポップでかわいいんですよ。ブランドをスタートした当初から、不動の人気アイテム「mini ohana rug」(税込2800円)はもちろん、コロンとしたフォルムがキュートな「2tone pool tray」(税込3900円)は、アクセサリーや鍵、メガネなど小物をおしゃれに置いておくのにぜひともお迎えしたい…!お部屋の雰囲気が一気に変わりそうな「ART POSTER」(A4サイズ:各 税込1800円)は、何枚も欲しくなっちゃうかもしれません。「このポスターはどんな風に飾ろうかな?」と、イメージを膨らませながら選んでみてくださいね。szk illustration「szk illustration(シズカイラストレーション)」では、isutaのインタビュー連載『センスフルな憧れちゃん』に出演いただいたshizukaさんが、オリジナルグラフィックをシルクスクリーンプリントしたグッズなどを展開します!マグカップや韓国インテリア風の布製「もこもこプランターカバー」(税込4400円)、抱きしめたくなる「シーズー型クッション」(税込4400円)や「クッションカバー」(税込3850円)をゲットすれば、お部屋の“きゅん”レベルがアップすること間違いなし。大人気の「Tシャツ」(税込5500円)や、「デコレーションキャップ」(税込5500円)などのアパレル商品も揃いますよ。また、今回のポップアップストアでは、好きなアルファベットをTシャツやクッションカバー、トートバッグなどにその場でプリントできる、予約不要のミニワークショップを実施予定。自分や大切な人のアルファベットをプリントして、世界にひとつだけのアイテムにしてみませんか?全ブランドとも、各ブランドのディレクターや担当者が在廊する時間もあるので、商品への想いやおすすめの使い方などもぜひ聞いてみてくださいね。isutaのポップアップで初お披露目のアイテムも販売するよ「HAKURO」、「PontreStudio」、「szk illustration」からは、今回のisutaのポップアップストアで初お披露目となる、新作アイテムも販売します!「HAKURO」には和歌からインスピレーションを受けた、税込1万円以上のプレミアムなお香が3種類お目見え予定ですよ。一度試したら忘れられない、深みのある上質な香りの虜になっちゃうかも。「PontreStudio」には、人気の「ECO STONE」シリーズの新デザイン「square bubble tray」(税込2900円)がお目見え。ポコポコと泡のようなフォルムが目を惹くマルチトレイは、お部屋にときめきを与えてくれること間違いなしです!「szk illustration」からは、すべての愛犬家に捧げる前髪を留める「ヘアピン」(税込1650円)がお目見え。『dog』『lover』の2デザインだから、2つセットで使っても絶対かわいい…。新作アイテムをいち早く手に取れるのはisutaのポップアップストアだけなので、見逃せませんよ!ノベルティやフォトスポットなど、お楽しみが盛りだくさんそのほかにも、お楽しみが盛りだくさん。会場でお買い物をしてアンケートにご協力いただいた方に、数量限定でisutaのオリジナルトートバッグをプレゼントします!バッグのサイズはタテ390mm×ヨコ330mmで、A4サイズの書類やPCなどがすっぽり入り、縦長のものを持ち運ぶのにぴったり。さらに税込8800円以上のご購入で、先着順でisutaオリジナルのマグカップもお渡しします。また、isutaのSNSをその場で新規フォローしてくださった方には、先着順でisutaオリジナルステッカーをプレゼント!※「szk illustration」のノベルティの一部例各出店ブランドからも、各ブランドで一定金額以上お買い物していただいた方に、素敵なプレゼントを数量限定で贈呈いたしますよ。さらに韓国で人気のレシート写真機を用いた、フォトスポットも設置予定です。詳細は追って発表するので、楽しみに待っていてくださいね!会場は下北沢駅直結の「( tefu )lounge」会場の「( tefu )lounge」は、小田急線・下北沢駅の南西改札口から直結、京王井の頭線・下北沢駅の中央改札口からも徒歩3分と好立地。予約不要・無料でどなたでもお越しいただけます。カフェが併設されているから、お買い物の前後ではおいしいこだわりのコーヒーを飲むこともできますよ。お買い物の合間やお散歩の休憩などに、お気軽にお立ち寄りくださいね。みなさんの“ごきげん”をチャージする、素敵な相棒を探しにぜひお越しください!isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-開催期間:2024年5月10日(金)14:00〜19:30、5月11日(土)11:00〜19:30、5月12日(日)11:00〜19:00参加ブランド:HAKURO、HITO’IKI、PontreStudio、szk illustration会場:(tefu) lounge住所:東京都世田谷区北沢2-21-22 (tefu) lounge 2階(小田急線「下北沢駅」直結)入場料:無料※当日は予約不要でどなたでもご自由にご来場いただけます。お支払い方法:各種クレジットカード、iD、交通系IC、QUICKPay、PayPay決済。 ※現金不可