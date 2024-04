ソニーネットワークコミュニケーションズは、高速光回線サービス「NURO 光」の集合住宅向けサービス「NURO 光 for マンション」において、今夏以降に新たなプランを提供する。

また、既存の「NURO 光 for マンション」について、月々の基本料金を10月1日に改定する。

新たなプラン

集合住宅向けのプランとして新設されるのは、月々3850円の「NURO 光 2ギガ(マンション)」と、月々4400円の「NURO 光 10ギガ(マンション)」。いずれも契約期間は設定されておらず、更新の必要なく利用できる。より高速な通信を利用できる10ギガの提供エリアは24都道府県。

既存のプランでは月々の利用料がマンションの利用人数によって変動していたが、新プランでは一律の利用料となる。

また、これまで「NURO 光 for マンション」が導入されていない集合住宅では、戸建てプランの「NURO 光」(2ギガが月額5200円、10ギガが月額5700円)を選ぶ必要があった。今後は新規の申込者を対象に新プランが適用され、より安価に利用できるとしている。

既存プランの料金変更

「NURO 光 for マンション M2」をはじめとする「NURO 光 for マンション」の既存プランに対しては、10月1日から、450円値上げされた料金が適用される。対象の利用者には、本日22日から順次、SMSまたは書面で案内が届く。

ソニーネットワークコミュニケーションズでは、値上げの理由について「部材価格の高騰や人件費などの上昇を受け、自社努力だけでは現在の価格を維持することが困難になった」としている。

対象プラン 月々の料金(変更前) 月々の料金(変更後) NURO 光 for マンション +4 1,760円 2,210円 NURO 光 for マンション M2T 1,760円 2,210円 NURO 光 for マンション M2D 2,200円 2,650円 NURO 光 for マンション M2 2,640円 3,090円 NURO 光 for マンション TW 1,760円 2,210円 NURO 光 for マンション 2ギガ(3年契約) 1,760円 2,210円 NURO 光 for マンション 2ギガ(2年契約) 2,200円 2,650円 NURO 光 for マンション 2ギガ(契約期間なし) 2,640円 3,090円 NURO 光 for マンション 10ギガ(3年契約) 2,310円 2,760円 NURO 光 for マンション 10ギガ(契約期間なし) 3,190円 3,640円