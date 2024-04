動画視聴しながら高速充電可能　「Qi2」対応のワイヤレス充電器が発売

エレコム株式会社は、「Qi2」正規認証品で、マグネット対応で平型メッシュケーブルを採用したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル一体型ワイレス充電器を新発売した。

参考:【写真】Qi2からワイヤレス充電器新モデル発売

本製品はマグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器だ。iPhoneを充電する場合、従来の“Qi”規格では最大7.5Wであったが、「Qi2」規格では2倍の「15W」で、より短時間で充電することが可能となった。さらに、iPhoneに充電ケーブルを差し込まないため、水濡れによるショート事故を低減させるほか、ケースをつけたまま充電することもできる。

■強度が高く、美しく配線できる平型メッシュタイプの一体型ケーブルを採用

USB Type-C(USB-C)コネクターを搭載したケーブル(約1m)は、強度の高い平型メッシュケーブルを採用している。本体一体型で持ち運び時にケーブルを忘れたり、紛失したりする心配をする必要はなく、従来のQi規格に対応した端末でも使用できる。

■充電しながらの操作が可能

iPhoneの背面に内蔵されたマグネットに対応しており、充電位置をぴったり合わせることができる。マグネットで固定することで、を充電しながら動画視聴を楽しめるほか、振動の影響を受けにくく、ズレて落ちる心配がない。また、有線ポートを使用しないため、有線タイプのヘッドホンを使いながら充電することも可能だ。

■キズを付けにくく、安心して充電できる

天面はスマートフォンを傷つけにくいシリコン素材だ。スマートフォンが鳴っても、マグネットで固定することで充電部分がズレることがなく、安定した充電が可能。さらに、異物検知機能を搭載しているため、安全に使用することができる。

■おもな仕様

対応機種:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力:最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)出力:5W/7.5W/15W外形寸法/重量:直径約60mm×高さ約9mm(ケーブル除く)/約65g(ケーブル、コネクター含む)※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

■製品詳細

<[15W][平型メッシュケーブル一体型・約1m]>型番:W-MA05SV価格:\5,680(店頭実勢価格)\5,164(税抜)URL:https://www.elecom.co.jp/products/W-MA05SV.html