動画配信サービスU-NEXTは、27日開催の立ち技格闘技『MAROOMS presents KNOCK OUT 2024 vol.2』を皮切りに、『KNOCK OUT』3大会を見放題ライブ配信することが決定。RIZINバンタム級王者の鈴木千裕と、初代PRIDEライト級王者の五味隆典が特別ボクシングルールで対戦する6月23日の『KNOCK OUT 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』も配信される。

鈴木と五味は、U-NEXTでも配信中のKNOCK OUTの次世代スターを発掘するためのオーディション番組『THE KNOCK OUT FIGHTER』でコーチ役を担当。対抗戦のメインとして、五味の元でMMAを学んできた鈴木の「師匠を超えたい」という想いとともに、2人が激突する。また、8月4日に開催される『KNOCK OUT 2024 vol.3』の独占ライブ配信も決定。6月と8月の大会の詳細はU-NEXT格闘技公式X【@UNEXT_fight】で発表される。●『MAROOMS presents KNOCK OUT 2024 vol.2』対戦カードライブ配信:4月27日 後5:30〜ライブ終了まで見逃し配信:配信準備完了次第〜5月27日 後11:59まで【スーパーファイト/KNOCK OUT-BLACKフェザー級】3分3R・延長1R龍聖 vs.川上叶【NOCK OUT-REDスーパーバンタム級タイトルマッチ】3分5R・延長1R古村光 vs.壱・センチャイジム【スーパーファイト/KNOCK OUT-RED -62.0kg契約】3分3R・延長1R重森陽太 vs.セーンダオレック・Y’ZDジム【スーパーファイト/KNOCK OUT-BLACK -56.0kg契約】3分3R・延長1R古木誠也 vs.内田晶【KNOCK OUT-BLACKウェルター級】3分3R・延長1R渡部太基 vs.YUYA【KNOCK OUT-BLACK女子 -57.0kg】3分3R・延長1R鈴木万李弥 vs.NA☆NA【KNOCK OUT-RED -66.0kg契約】3分3R・延長1Rペッカデイ・クンクメール vs.柴田真吾【KNOCK OUT-BLACKバンタム級】3分3R・延長1R工藤“red”玲央 vs.星野航大【KNOCK OUT-BLACKスーパーフェザー級】3分3R・延長1R小森玲哉 vs.河崎鎧輝【KNOCK OUT-BLACKフェザー級】3分3R・延長1R利根川仁 vs.祐輝【KNOCK OUT-BLACK女子 -45.0kg】3分3RKiho vs.KAI【KNOCK OUT-BLACK -54.0kg契約】3分3R川野龍輝 vs.蒔・センチャイジム