ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年5月7日(火)から6月30日(日)の期間限定で、“絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜”をテーマにした期間限定プログラムを開催!

『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』に“絶叫調!”体験を楽しめる2曲が登場するほか、お得にドリンクを楽しめる「超!ハッピーアワー」が実施されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2024年5月7日(火)〜6月30日(日)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2024年5月7日(火)から“絶叫調(ぜっきょうちょう)!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜”をテーマにした期間限定プログラムを開催。

ゴールデンウィークが終わり、夏休みを心待ちに過ごす方も多い季節に、思いっきり楽しんでココロの憂鬱をぶっ飛ばし、1日でも早くカラダごと“絶好調”になれる体験が届けられます。

パーク内の大人気コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」では、期間中、“絶叫調!”体験を楽しめる2楽曲を同時に搭載。

また「パークサイド・グリル」と「フィネガンズ・バー&グリル」では、お得にドリンクを楽しめる「超!ハッピーアワー」が実施されます。

友だちや仲間と一緒にライドに乗って歌って“叫んで”、レストランで飲んで食べて、パークを全身全力で過ごすことで心をリセットし“いつもの毎日”を充実させ、さらに“超元気”をフルチャージできるプログラムです☆

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」期間限定の楽曲を追加

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

期間:2024年5月7日(火)〜6月30日(日)

楽曲:

・『GRe4N BOYZ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』

・『The Royal Concept×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大人気コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に、“絶叫調!”体験にぴったりの名曲が、期間限定で2曲同時に登場!

1曲目は、先日改名したことで話題となったGReeeeN改め「GRe4N BOYZ」の「weeeek」を初搭載。

2曲目は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン15周年のテーマソングで好評を博したThe Royal Conceptの「On Our Way」が再搭載されます。

今回搭載される曲には、友だちや仲間と一緒に歌ってはしゃぎ、気持ちが沈んでいる時も“絶叫”することで心の底からテンションを上げてほしいという思いが込められています。

パーク上空を飛ぶように駆け抜ける“超爽快”コースターと、気持ちが盛り上がるハイテンションな音楽が完全シンクロする、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけのスリルと超興奮のライドです。

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』と『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜』に搭載

※搭載期間は予告なく変更される場合があります

パークサイド・グリル/フィネガンズ・バー&グリル「超!ハッピーアワー」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2024年5月7日(火)〜6月30日(日)

対象時間:15:00〜17:00

対象店舗:『パークサイド・グリル』『フィネガンズ・バー&グリル』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

レストラン「パークサイド・グリル」と、

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「フィネガンズ・バー&グリル」にて、15:00〜17:00の間、お得に対象ドリンクを楽しめる「超!ハッピーアワー」を実施。

本格エイジング・ビーフ(熟成肉)と、「生ビール」や新登場の「ジムビーム・ピーチ」、「ノンアルコールビール」で贅沢な時間を過ごせる「パークサイド・グリル」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「パークサイド・グリル」では、「アンガス・エイジングステーキ」や「ソーセージのグリル」がおすすめです。

ブルックリンにあるアイリッシュ・パブをイメージした「フィネガンズ・バー&グリル」では、アイルランドのバラエティ豊かな“伝統の味”とともに、同じく新登場の「ジムビーム・ピーチ」や、珍しい「ビアーカクテルグリーンビール」、「ノンアルコールビール」などが楽しめます。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「オニオンブロッサム」や「フィッシュ&チップス」などの定番メニューと一緒にいただくのもおすすめです。

とことんはしゃげる“絶好調”な時間、大好きな仲間と一緒に、飲んで食べて、“超元気”をチャージできます☆

※『パークサイド・グリル』と『フィネガンズ・バー&グリル』は、サントリー株式会社が協賛しています

※実施期間は予告なく変更される場合があります

ライドで乗って歌って”叫んで”、レストランで食べて飲んではしゃぎ、超元気をフルチャージできる期間限定プログラム。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの期間限定プログラム「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」は、2024年5月7日(火)より開催です☆

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ライドやレストランではしゃげる期間限定プログラム!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」 appeared first on Dtimes.