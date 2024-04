Adoの新作アルバム『残夢』人気曲を多数収録、初回限定盤にはロサンゼルスでのライブ映像も

Ado(アド)の新作オリジナルアルバム『残夢(ざんむ)』が、2024年7月10日(水)にリリースされる。

Ado、待望の新作アルバム『残夢』

初の世界ツアー、そして女性ソロアーティストとしては初となる国立競技場での単独ライブをソールドアウトさせた、21歳の歌い手Ado。新作アルバム『残夢』は、2022年にリリースされた『狂言』以来2枚目となる、待望のオリジナルアルバムだ。

人気曲&新録曲を収録

紅白歌合戦でも披露した大ヒット曲「唱」、椎名林檎が楽曲提供した映画『カラダ探し』主題歌の主題歌「行方知れず」、B’zが楽曲提供した映画『沈黙の艦隊』主題歌「DIGNITY」、ロッテ チョコレート60周年記念CMソングとして話題を呼んだ「ショコラカタブラ」などのほか、未発表の新録音源も収録予定となっている。

初回限定盤にはロサンゼルスでのライブ映像も

また、パッケージ盤のうち「完全数量限定:BIGアクリルスタンド&Blu-ray盤」と「初回限定:Blu-ray盤/DVD盤」には、初の世界ツアー「THE FIRST WORLD TOUR “Wish”」よりアメリカ・ロサンゼルス公演でのライブ映像が収録される。

Ado コメント

これまで『狂言』、『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』、『Adoの歌ってみたアルバム』と出させていただきましたが、オリジナルアルバムは意外にもまだ2ndということで、また1stの時からパワーアップしたAdoの世界観を楽しんでいただければと思っております。



『残夢』は実在する言葉で、

見果てなかった夢。目覚めてなお心に残る夢。という意味があります。

私はこの言葉がずっと好きで、自分の人生の中で叶えてきた夢、叶わなかった青春を表しているなと、思っていました。

色んなものが過去となり、過去として美化されて、眩しく輝いていくこと、そんなずっと1人で活動をしてきた自分の中の切ない思いと同時に、Adoの存在が、歌が、曲が、ボカロが、歌い手が、アルバムを聴く皆さんにとって心に残る夢であって欲しい……『残夢』であってほしいと思い、このタイトルをつけました。

作品情報

Ado 新作アルバム『残夢』

リリース日:2024年7月10日(水)



<収録予定曲>

・「永遠のあくる日」【楽曲提供:てにをは】

・「行方知れず」【楽曲提供:椎名林檎】 *映画「カラダ探し」主題歌

・「リベリオン」【楽曲提供:Chinozo】 *映画「カラダ探し」挿入歌

・「アタシは問題作」【楽曲提供:ピノキオピー】

・「いばら」【楽曲提供:Vaundy】 *フジテレビ「めざましテレビ」テーマソング

・「向日葵」【楽曲提供:みゆはん / 編曲:40mP】 *TBS系火曜ドラマ「18/40〜ふたりなら夢も恋も〜」主題歌

・「唱」【楽曲提供:Giga & TeddyLoid, TOPHAMHAT-KYO】 *ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ソンビ・デ・ダンス」新テーマソング

・「DIGNITY」【楽曲提供:B’z】 *映画「沈黙の艦隊」主題歌

・「クラクラ」【楽曲提供:meiyo / 編曲:菅野よう子】 *アニメ「SPY×FAMILY」Season 2 オープニング主題歌

・「オールナイトレディオ」【楽曲提供:Mitchie M】*舞台演劇番組イベント生配信ドラマ「あの夜であえたら」主題歌

・「ショコラカタブラ」【楽曲提供:TAKU INOUE, かめりあ】 *ロッテ チョコレート60周年記念CMソング

・「Value」【楽曲提供:ポリスピカデリー】

※配信リリース順。

※他、未発表の新録音源。



<パッケージ盤形態>

■「完全数量限定:BIGアクリルスタンド&Blu-ray盤」13,640円

※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内)& Ado Official Music Shop(海外)限定販売

CD+BIGアクリルスタンド+Blu-ray+豪華ブックレット+ハードカバーケース

・BIGアクリルスタンド:(H:約297mm x W:約210mm *アクリル板全体のサイズ [仕様の詳細は後日発表])

・Blu-ray(Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish” 米ロサンゼルス公演を収録)

・豪華ブックレット(H:約188mm x W:約138mm)

・ハードカバーケース(H:約198.5mm x W:約146.5mm)

封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)



■「完全数量限定:ラバーコースター盤」4,180円

CD+ラバーコースター

ラバーコースター(直径:約110mm)

封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)



■「完全数量限定:ゆらゆらキラキラチャーム盤」4,180円

CD+ゆらゆらキラキラチャーム

・ゆらゆらキラキラチャーム(直径:約105mm)

封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)



■「初回限定:Blu-ray盤」8,800円

CD+Blu-ray+豪華ブックレット+ハードカバーケース

・Blu-ray(Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish” 米ロサンゼルス公演を収録)

・豪華ブックレット(H:約188mm x W:約138mm)

・ハードカバーケース(H:約198.5mm x W:約146.5mm)

封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)



■「初回限定:DVD盤」7,700円

CD+DVD+豪華ブックレット+ハードカバーケース

・DVD(Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish” 米ロサンゼルス公演を収録)

・豪華ブックレット(H:約188mm x W:約138mm)

・ハードカバーケース(H:約198.5mm x W:約146.5mm)

封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)



■「通常盤(初回プレス)」3,520円

CDのみ

封入特典(初回プレス分のみ):『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)

