ºÇ¾å¤â¤¬¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸í²ò»ØÅ¦¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥£é£î£ã¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ½êÂ°¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤ò¤â¤Ã¤Æ£±£¶Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ¾å¤Ï£Ø¤Ç¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¾å¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¢¤ÈÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬³ä¤È¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡©¾Ð¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ø¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¡Ù¤À¡£¾Ð¡¡¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¤ÏºÇ¾å¤â¤¬¤À¤è¤´¤á¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£