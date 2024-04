ファミリーマートが展開している、植物性由来の原材料を使用した「ブルーグリーンプロジェクト」

その「ブルーグリーンプロジェクト」第2弾フード・スイーツが、2024年4月23日(火)より登場!

植物性由来の原材料を使い、おいしさにもこだわったティラミス、ソイデニッシュ、レーズンクリームサンド、おむすび、サラダラップの全5品が販売されます☆

ファミリーマート「ブルーグリーンプロジェクト」第2弾フード・スイーツ

発売日:2024年4月23日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

※商品によって発売地域が異なります

ファミリーマートのから、、ティラミス、ソイデニッシュ、レーズンクリームサンド、おむすび、サラダラップの全5商品が登場!

「ブルーグリーンプロジェクト」は、「地球にも良いこと、役に立つことを少しずつでもできることから実行していこう。」という思いから、落合宏理氏監修のもと発足したプロジェクト。

これまでプラスチックによる環境汚染問題の解決に寄与する、自然の中で生分解される「スプーン」や「フォーク」、洗って繰り返し使える「ストロー」などのカトラリーが販売されてきました。

また2023年には「おいしい植物性由来。」をコンセプトにした商品が発売され、人気を集めました。

今回はそんな「ブルーグリーンプロジェクト」第2弾として、植物性由来の原材料を使い、おいしさにもこだわったフード・スイーツが登場!

なめらかな口どけの「植物生まれのティラミス」やごろごろフルーツが入った「ソイデニッシュ」など全5商品が販売されます。

植物性由来の原材料に置き換えながらも、なめらかな口あたりや食べ応えのあるおいしさが特徴のシリーズです☆

植物生まれのティラミス

価格:328円(税込)

発売地域:全国(沖縄除く)

植物性原料でつくったまろやかな味わいのティラミスです。

ホイップクリームには、アーモンドホイップ、ムースには豆乳発酵食品を使用し、ティラミスの味わいを表現。

植物性由来の原材料を使用しながらも、なめらかなティラミスを味わえます。

植物生まれのレーズンサンド(全粒粉入り)

価格:208円(税込)

発売日:東日本 2024年4月16日(火)、西日本 2024年4月23日(火)

発売地域:全国

小麦全粒粉入りの生地と、ラム漬けのレーズンを入れたクリームを合わせた「植物生まれのレーズンサンド」

レーズンの香りとザクザク食感を楽しめます。

乳成分の代替として豆乳を使用し、砂糖はてんさい糖を使用しています。

ソイデニッシュ(シナモンアップル&レーズン)

価格:158円(税込)

発売地域:全国(沖縄除く)

豆乳クリーム入りの植物性原料で作られたバター風素材を折り込んだデニッシュに、シナモン香るリンゴとレーズンを巻き込んで焼き上げています。

ごろごろとしたリンゴやレーズンの甘さが口の中に広がる一品です。

※この商品は卵・乳を含んでいます

植物生まれのソイツナ&マヨソース

価格:176円(税込)

発売地域:東京都(一部店舗)、神奈川県(一部店舗)

塩こんぶを混ぜたスーパー大麦入りのごはんで、大豆ミートと卵不使用のマヨソースを包んだ植物生まれの食材をメインにしたおむすびです。

植物生まれのチーズとケールのサラダラップ

価格:398円(税込)

発売地域:関東

ケールと大豆ミートを使用したチリソースが入ったサラダラップです。

トルティーヤ生地にもケールを練りこみ、スーパー大麦、レタス、グリーンリーフ、キャベツ、植物生まれのチーズなどを入れてヘルシーに仕上げています。

※乳製品のチーズではなく、ひよこ豆粉やでん粉などからできた、植物生まれのチーズを使用しています

植物性由来の原料を使用し、おいしさにもこだわったスイーツやフード。

ファミリーマートの「おいしい植物性由来。」シリーズ第2弾は、2024年4月23日(金)より販売開始です☆

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

※店舗によって取り扱いのない場合があります

